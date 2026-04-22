Exhibición de la Guardia Civil en Madrigal de las Altas Torres (Ávila): medios aéreos, una perra de rescate y talleres

Cartel con información sobre la exhibición de la Guardia Civil en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Cristo de la localidad de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) acogerá este jueves, 23 de abril, una exhibición de medios de las unidades especializadas de la Guardia Civil con motivo de la conmemoración del 575 aniversario del nacimiento de la Reina Isabel la Católica.

El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, en colaboración con la Guardia Civil, ha organizado esta exhibición que tendrá lugar entre las 11.30 y las 13.30 horas, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo de esta actividad conjunta, a la que se prevé gran afluencia, es acercar a la ciudadanía la labor diaria de la Guardia Civil, para "reforzar la cultura de seguridad y mostrar la diversidad de servicios que presta en beneficio de todos los ciudadanos".

En la exhibición participarán unidades y especialidades, entre ellas el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Subsector de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

Durante la jornada se llevarán a cabo demostraciones operativas, y talleres de defensa personal, entre otros, y también se contará con la presencia y participación de Xía, una perra especialista en búsqueda de personas en avalanchas de nieve y grandes áreas, destinada en el Greim de Arenas de San Pedro.

El can realizará junto a su guía una exhibición práctica de localización de una persona, de manera que mostrará las capacidades y el adiestramiento de las unidades caninas de rescate de la Guardia Civil.

Entre las novedades tecnológicas que se presentarán, destacan los sistemas SIGO Movilidad, la denuncia telemática ON-RED y la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), herramientas que refuerzan la modernización y cercanía de la Guardia Civil con la sociedad.

En concreto, SIGO Movilidad dota a las patrullas de la Guardia Civil de tablets conectadas al sistema corporativo para recoger denuncias, con el objetivo de facilitar la denuncia, evitar desplazamientos y mejorar la atención ciudadana, especialmente en zonas rurales.

También sirve para que el personal de la Guardia Civil realice trámites y consultas en tiempo real desde cualquier lugar. Actualmente hay operativas 10.200 tablets en unidades territoriales y 8.500 en la Agrupación de Tráfico, según ha precisado la Guardia Civil.

Asimismo, la denuncia telemática ON-RED de la Cibercomandancia permite presentar denuncias online sin acudir al cuartel, en cinco supuestos penales, hurto, daños, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículo y estafas informáticas, y dos no penales, pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

La Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), por su parte, es el "cuartel sobre ruedas" y está totalmente equipada para atender víctimas, recoger denuncias, realizar trámites de intervención de armas, actuar como Puesto de Mando Avanzado en emergencias, apoyar en búsquedas de desaparecidos y dar cobertura en grandes eventos, acercando los servicios de la Guardia Civil a cualquier punto del territorio.