Éxito de los productos "auténticos" de Ávila en su visita a la feria Speciality & Fine Food Fair de Londres

Éxito de participación de productos "auténticos" de Ávila en su visita a la feria de Londres Speciality & Fine Food Fair.

ÁVILA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres empresas de 'Ávila Auténtica' que han viajado a la Speciality & Fine Food Fair, la feria internacional de Londres en la que han participado los días 9 y 10 de septiembre, han regresado haciendo un balance de "plena satisfacción, muy positivo", tras haber conseguido "interesantes contactos comerciales" donde "el perfil del visitante es muy profesional y ha mostrado mucho interés en los productos abulenses", ha explicado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

Las empresas de la provincia de Ávila que han viajado a la capital británica han sido Jamones Garrudo, dedicada a la producción de embutidos y jamones ibéricos; Viña Alondra, con sus vinos; y Golydul, dedicada a la fabricación de dulces.

Todas ellas han trasladado "su entusiasmo por los resultados obtenidos" en esta feria en la que la Diputación puso toda su "intención" para que "resultara lo más exitosa posible para las empresas de Ávila Auténtica".

Para ello, decidió contratar previamente la elaboración de agendas B2B a través de consultoras especializadas, lo que "ha permitido que, antes de volar a Londres, las empresas de 'Ávila Auténtica' ya tuvieran un programa de reuniones establecido que luego, ya sobre el terreno, se ha visto ampliado", ha apuntado el diputado.

Visto el éxito cosechado, "es muy probable que el año que viene 'Ávila Auténtica' repita presencia en esta feria internacional", pues "se ha logrado el objetivo de abrir nuevos mercados, impulsar la internacionalización de productos de la provincia y dar a conocer la excelencia agroalimentaria de Ávila fuera de España".