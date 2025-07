Los relativos a violencia de género continúan su incremento y aumentan un 6%, con 2.694 solicitudes

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los expedientes de Justicia Gratuita tramitados por los abogados del turno de oficio en CyL aumentan un 15% en 2024 con un total de 39.005 asuntos atendidos, después de que el año anterior cayeran lastrados por las sucesivas huelgas en los juzgados.

Además, los expedientes de violencia de género, al alza cada año, experimentaron una subida del 6 por ciento con un total de 2.694 solicitudes tramitadas el año pasado, han informado a Europa Press fuentes del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl).

"El turno de violencia de género, que no se ha visto alterado por las huelgas porque este tipo de procedimientos no se pueden suspender, se ha convertido en un indicador fiable. Y tristemente las cifras demuestran que esta lacra va en aumento año tras año", ha asegurado el presidente del Cacyl, Fernando Rodríguez Santocildes.

Los datos se han dado a conocer días antes de la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra el 12 de julio, y para el que la Abogacía de la Comunidad ha preparado esta semana distintos actos.

Ese incremento de solicitudes contrasta con los más de dos centenares de abogados que han cursado baja en el último año en la Comunidad. Castilla y León ha perdido 228 abogados del turno de oficio, el 12 por ciento del total, por las malas condiciones de un sistema que ve peligrar su continuidad como servicio público para los más desfavorecidos.

"Que nos paguen poco es lamentable, aunque asumimos con orgullo que el turno obedece a una función social, pero que no se nos compense el trabajo realizado porque falte una firma de un investigado que no quiere colaborar o por una documentación que es imposible de obtener porque aquél carece de DNI y de NIE... Es vergonzoso y desmotivador", ha lamentado el responsable de la Comisión del Turno de Oficio del Cacyl, Javier Martín, quien al mismo tiempo ha destacado que "a pesar de que las condiciones cada vez son peores", sigue manteniéndose un 35 por ciento de abogados en el turno.

"Ahora es algo voluntario, pero si no hubiera gente suficiente para prestar el servicio, sería obligatorio. Y, desde luego, no es lo deseable para el ciudadano", ha advertido.

MÁS ASUNTOS PENALES

De las cifras de Castilla y León, que se contabilizan de manera anual a 31 de diciembre, se desprende que de los asuntos atendidos en el año 2024 por los abogados del turno de oficio en la Comunidad, 23.333 fueron penales, 7.718 civiles, 2.294 sociales, 1.603 contencioso-administrativos y 4.057 los que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa, entre otros.

Así, el incremento del 18 por ciento que han experimentado los asuntos penales, que engloban seis de cada diez solicitudes, es el principal impulso de esta subida general.

La gran parte de los asuntos paralizados el pasado año correspondían a Instrucción, integrada dentro de la jurisdicción penal, que fue la más afectada por los paros. También la contencioso-administrativa y la social han crecido un 19 y un 17 por ciento, respectivamente, con respecto al año anterior, si bien los asuntos en estas jurisdicciones son menos numerosos y tienen menos peso en el cómputo final. La civil, muy mermada también en 2023, se recuperó en 2024 con un alza del 9 por ciento en los asuntos tramitados.

Castilla y León cuenta con un total de 1.664 abogados adscritos al turno de oficio, lo que supone un 35 por ciento del total de los letrados ejercientes en la Comunidad, por encima de la media nacional, que es del 26,7. En cuanto a sexos, el 57 por ciento de los letrados del turno de oficio de la región son hombres y el 43 por ciento mujeres.

Según el XIX Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española, los 83 colegios de abogados con presencia en toda España atendieron un total de 1.369.951 expedientes del turno de oficio en 2024, un 1,2 por ciento más que el año anterior.

La tendencia al alza que se consolidó después de la pandemia a nivel nacional se frenó en 2023 debido a la paralización de la Justicia por las huelgas, aunque en el conjunto del país se dejó sentir menos que en Castilla y León, por lo que la recuperación también resultó más suave en 2024.

Además, en España se tramitaron 107.795 solicitudes por violencia de género a lo largo de 2023, una asistencia que siempre es gratuita para las víctimas sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos y que en el último año ha crecido un 32 por ciento de media en España, una subida muy superior a la experimentada en la Comunidad (6 por ciento).

En 2024, el Estado invirtió 10,3 millones de euros en la Asistencia Jurídica Gratuita en Castilla y León, un aumento del 15 por ciento con respecto a 2023. Sin embargo, la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado subió de los 151 euros de 2023 a los 149 euros de 2024, lo que supone un ligero descenso de algo menos de dos euros. Esta cantidad incluye la atención 24 horas al día, 365 días al año, y continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos.

A una compensación que no crece (se ha aumentado un 8 por ciento desde enero de 2025) y a las demoras en los pagos, Martín ha añadido el problema de las guardias de Penal, que "están resultando frustrantes, porque las que se realizan por videoconferencia o con ciudadanos extranjeros, que carecen de NIE, son muy difíciles de tramitar" y, si no hay reconocimiento del beneficio, el profesional de la abogacía no recibe compensación alguna por el servicio que ha realizado "y esto está provocando que muchos letrados se den de baja en el turno".

"En muchas comunidades con las competencias de Justicia transferidas sí que se pagan todos los procedimientos penales, con independencia de que se archive o se deniegue, pero en el territorio dependiente del Ministerio, no", ha lamentado Martín, quien ha agregado que mientras se tengan estos problemas es difícil "retener" a los abogados en el turno de oficio.

ACTOS DE CELEBRACIÓN

La abogacía de la Comunidad celebra este sábado 12 de julio el Día de la Justicia Gratuita, aunque los distintos actos conmemorativos en las provincias de Castilla y León se celebrarán en su mayoría el viernes 11. A las 12.30 horas comenzarán las reivindicaciones en Burgos, donde se leerá un manifiesto en la plaza del Turno de Oficio, y en Salamanca, donde tras la lectura del manifiesto se hará una entrega de diplomas y se celebrará una sesión abierta de la Comisión del Turno de Oficio.

A la misma hora, en León y Valladolid se convocarán sendas concentraciones frente a los Juzgados y media hora más tarde se hará una entrega de diplomas en el colegio leonés y un análisis de los datos locales en el vallisoletano. También a las 12.30 horas, en la delegación de Ponferrada, los abogados leerán el manifiesto y habrá una entrega de reconocimientos.

En Soria, los actos comenzarán a las 13.00 horas con la lectura del manifiesto y el izado de la bandera del Turno de Oficio en el balcón del Palacio de Justicia, mientras que en Segovia a la misma hora se leerá el manifiesto en la sede del colegio, con posterior entrega de diplomas. En Palencia, el colegio celebrará una Junta de Gobierno en Cervera de Pisuerga para poner en valor el territorio y la abogacía en el medio rural. Zamora, por su parte, adelanta los actos y celebrará el jueves 10 una entrega de diplomas a las 13.00 horas.