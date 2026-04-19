Expertos de toda España se reúnen este martes en El Bierzo (León) para analizar la sanidad forestal

Expertos de PlanForLab en el bosque laboratorio de El Bierzo (León), en Vega de Espinareda. - PLANFORLAB

LEÓN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos, investigadores, técnicos forestales y representantes institucionales de toda España se darán este martes, 21 de abril, en Vega de Espinareda (León), en la comarca de El Bierzo, para participar en la jornada técnica 'PlanForLab: Innovación, sanidad forestal y gestión adaptativa en el territorio'.

Se trata de un encuentro "clave" para abordar los principales retos de los pinares en Castilla y León y en el conjunto de la Península Ibérica, según ha subrayado el equipo del proyecto PlanForLab (Plan de Bosques Laboratorio para la Innovación y la Resiliencia Forestal) en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada reunirá a entidades de referencia del ámbito forestal, científico y administrativo en torno a uno de los ejes más innovadores del proyecto, el bosque laboratorio del Bierzo, un espacio real de experimentación en el que se ensayarán soluciones para mejorar la resiliencia de los montes frente al cambio climático y las amenazas fitosanitarias.

En este sentido, desde PlanForLab han señalado que los montes de coníferas de Castilla y León afrontan una situación "cada vez más compleja", ya que el incremento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la expansión de patógenos como el Fusarium circinatum (chancro resinoso del pino), el nematodo del pino o las bandas defoliadoras "comprometen la viabilidad de muchas masas forestales".

Este contexto se traduce "en una mayor mortalidad, pérdidas económicas para los propietarios forestales y una creciente incertidumbre en la gestión", un escenario ante el que la innovación genética y selvícola se posiciona como una "herramienta imprescindible":

El proyecto PlanForLab nace precisamente para dar respuesta a estos "desafíos", con el objetivo de desarrollar material vegetal mejorado de especies clave como Pinus pinaster, Pinus radiata y Pinus sylvestris, junto con modelos de selvicultura adaptativa que "permitan mejorar la resistencia de los pinares frente a plagas, enfermedades y estrés climático".

Una de sus principales innovaciones es el uso de técnicas avanzadas como la embriogénesis somática y el estaquillado, que permiten obtener plantas con mejores características genéticas, mayor supervivencia y mejor crecimiento.

En Castilla y León, el proyecto ha dado un "paso decisivo" con la puesta en marcha del bosque laboratorio de Vega de Espinareda, dos parcelas para ensayar, en condiciones reales, diferentes materiales genéticos y tratamientos selvícolas.

Este modelo permite evaluar sobre el terreno la evolución de las plantas, la incidencia de plagas y enfermedades y la respuesta al clima, lo que permite generar información "clave" para mejorar la gestión forestal.

La jornada incluirá, además de las ponencias técnicas, una visita al bosque laboratorio, donde los asistentes podrán conocer el lugar donde se comenzará a plantar y a experimentar, como los siguientes pasos del proyecto.

Entre los contenidos destacados figuran el análisis de la situación fitosanitaria de los montes de coníferas en Castilla y León, la presentación del proyecto PlanForLab y una mesa redonda sobre retos y oportunidades del sector, que reunirá a expertos de distintos ámbitos.

COOPERACIÓN SUPRAAUTONÓMICA

PlanForLab es un Grupo Operativo de la Asociación Europea para la Innovación (AEI-Agri), enmarcado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), financiado en un 80 por ciento por el FEADER y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El proyecto está coordinado por la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y cuenta con la participación de entidades de referencia como Fafcyle, COSE, Tragsa, Neiker, CIF Lourizán, INIA-CSIC y la Universidad de Valladolid, entre otras, con un presupuesto total de 599.134,24 euros.

La jornada está dirigida a propietarios forestales, técnicos, gestores, investigadores y público interesado, y cuenta con inscripción gratuita previa.