VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos de los ponentes de las XVII Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género que se celebran en Valladolid han considerado "obsceno" que se considere "ideología" una ley como la de violencia de género y se "desregularice" por ese motivo.

"No es ideológico atentar contra los derechos humanos", ha asegurado Soledad Murillo, exsecretaria de Políticas de Igualdad y que participó en el impulso y desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.

Momentos antes de participar en la inauguración de las jornadas, Murillo ha recordado que cuando se trabajó en ese articulado en ningún momento se pensó en la violencia como "un tema ideológico", algo que, ahora, le "preocupa muchísimo".

"Tenemos un problema político, porque se habla con una ligereza de desregularización que me parece asombroso, y por otro lado tenemos un problema también en el sentido de detectar", ha analizado para incidir en que la Educación es clave en todo este proceso.

Precisamente el exdelegado de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad (2008-11) ha apuntado en que si existe "no hay democracia" al "limitar la posibilidad de desarrollo de las mujeres", para rechazar, a continuación, el negacionismo.

"Hemos pasado de una época en la que la violencia de género no existía, no teníamos datos, no podíamos medirla, a una época en que la hemos conocido y ahora se niega la violencia de género", ha resumido para insistir en que el negacionismo "refuerza" la conducta del agresor.

En este punto ha cargado contra las Consejerías de Desregulación creadas en las autonomías gobernadas por PP y Vox al reiterar que esta situación genera "un clima muy propicio para quien ya está en la violencia", al verse amparado por una normalidad "social y cultural", y genera dudas en quienes la sufren y quieren acudir a las instituciones para "protegerse".

Al hilo de estas palabras, considera la Educación como la "mejor vacuna contra esta pandemia". "Una educación en femninismo que rompa el modelo machista"", ha defendido.