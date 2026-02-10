Expira el plazo de PSOE y Vox para presentar una moción de censura contra Ayala en el Ayuntamiento de Burgos

BURGOS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo de los grupos municipales PSOE y Vox para presentar una alternativa de Gobierno al actual que encabeza Cristina Ayala expiró ayer lunes por lo que el presupuesto vinculado a la moción de confianza ha quedado aprobado de manera inicial.

Así lo ha señalado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, que ha explicado que no ha habido acuerdo para conformar esa mayoría después de que Ayala perdiera el pasado 8 de enero la moción de confianza.

Ahora se abrirá un plazo de 15 días para "presentar alegaciones" que podrían llegar a la comisión de Hacienda del próximo 12 de marzo para su aprobación definitiva en el pleno del 20 de marzo.

También ha recordado que las reclamaciones que se presenten han de ser exclusivamente referidas "a defectos de tramitación, omisión de créditos necesarios o insuficiencia de ingresos en relación con los gastos presupuestados".

Es este sentido, el edil ha hecho un balance "positivo" del proceso para la ciudad. "Era una apuesta muy decidida de la alcaldesa para garantizar las inversiones de 2026", ha abundado el concejal para mostrar su intención de buscar "complicidad" del resto de grupos políticos para las modificaciones presupuestarias que se prevean.

Una vez que el presupuesto esté definitivamente aprobado, el Ayuntamiento iniciará formalmente la negociación del crédito de 25 millones de euros previsto para acometer el plan de inversiones.

La Comisión de Hacienda también ha dado cuenta de los avances en la contratación de los servicios de telecomunicaciones municipales. Se trata de un contrato que contará con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros anuales.

Según ha detallado Manzanedo, el plazo de ejecución será de cuatro años sin posibilidad de prórroga, lo que supone un montante total de 1,6 millones de euros. El expediente se elevará próximamente a la Junta de Gobierno Local para su posterior publicación en la plataforma de contratación y permitir así el acceso a las empresas interesadas.