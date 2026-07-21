Las exportaciones de CyL crecen un 1,2% en mayo hasta los 1.792,6 millones de euros

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Castilla y León han alcanzado en el mes de mayo de 2026 los 1.792,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las importaciones han sumado 1.561,0 millones de euros, lo que deja un saldo positivo en la balanza comercial de 231,6 millones de euros y una tasa de cobertura del 114,9 por ciento, según los datos de comercio exterior publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, Valladolid ha registrado el mayor valor de las ventas al exterior durante el mes de mayo, con 872,3 millones de euros. A continuación se han situado Burgos, con 378,7 millones; Salamanca, con 171,1 millones, y León, con 119,8 millones. La lista la completan Palencia (109,7 millones), Segovia (58,9 millones), Soria (46,5 millones), Zamora (22,3 millones) y Ávila (13,3 millones).

En términos relativos, los incrementos interanuales más destacados los han anotado Salamanca, con un subida del 30,3 por ciento, y Burgos, con un ascenso del 7,8 por ciento.

Si se atiende a la distribución sectorial, el sector del automóvil ha vuelto a encabezar las exportaciones en mayo al representar el 37,8 por ciento del total, aunque ha experimentado un descenso del 6,7 por ciento en comparación con el año anterior. Le ha seguido el grupo de Semimanufacturas no químicas, que alcanza el 16,6 por ciento del total tras repuntar un 14,2 por ciento, impulsado por los neumáticos y cámaras, el papel y el hierro y acero.

El sector de Bienes de equipo ha ocupado la tercera posición (16,1 por ciento del total) con un aumento del 17,0 por ciento, por delante de Alimentación, bebidas y tabaco (15,3 por ciento del total), que se ha contraído un 2,4 por ciento y donde destacan las expediciones de productos cárnicos, preparados alimenticios, azúcar, café y cacao, así como lácteos y huevos.

inalmente, los Productos químicos (8,9 por ciento del total) han descendido un 6,3 por ciento y las Manufacturas de consumo (1,9 por ciento del total) han registrado un alza del 12,4 por ciento respecto al mismo mes del ejercicio precedente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En cuanto a la distribución geográfica, Europa se ha mantenido como el principal destino de las mercancías de la Comunidad al concentrar el 77,2 por ciento del total y registrar un incremento de la actividad del 1,2 por ciento respecto al año previo. Francia, Portugal, Italia y Alemania han destacado como los clientes principales.

Las ventas destinadas a la zona euro (57,8 por ciento del total) han descendido un 0,3 por ciento, mientras que las dirigidas al resto de la Unión Europea (7,9 por ciento del total) han bajado un 9,2 por ciento. Por su parte, las exportaciones al resto de Europa han caído un 9,2 por ciento interanual.

Dentro de esta zona, Reino Unido se ha posicionado en abril como el primer cliente con un 5,4 por ciento del total y un aumento de sus compras del 24,4 por ciento, seguido por Turquía, que representa el 4,1 por ciento tras crecer un 43,8 por ciento.

Fuera del continente europeo, las expediciones castellanoleonesas se han incrementado en Oriente Medio (un 50,8 por ciento más), Oceanía (71,2 por ciento) y Asia excluido Oriente Medio (20,7 por ciento). Por el contrario, se han anotado descensos en las ventas a África, con una bajada del 8,1 por ciento, y a América del Norte, con un retroceso del 12,7 por ciento.

América ha ocupado la segunda posición por volumen regional con el 8,0 por ciento del total, donde Estados Unidos se sitúa como socio principal (3,5 por ciento del total) a pesar de haber registrado una reducción del 15,3 por ciento.

En tercer lugar se ha ubicado África (7,8 por ciento del total), ámbito en el que Marruecos ha representado el 6,5 por ciento del conjunto autonómico pese a ceder un 6,8 por ciento. Asia se ha colocado en cuarto lugar con un 5,8 por ciento del total y un crecimiento del 20,7 por ciento sobre mayo de 2025.

Dentro de Asia (excluido Oriente Medio), las ventas a India han crecido un 78,1 por ciento y a Indonesia un 49,7 por ciento, mientras que se han reducido los envíos a Japón (un 48,9 por ciento menos) y a Corea del Sur (un 38,8 por ciento menos). En Oriente Medio, las operaciones con Arabia Saudí han aumentado un 21,0 por ciento y las dirigidas a Emiratos Árabes Unidos han caído un 10,7 por ciento.