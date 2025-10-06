Una exposición con 44 obras Picasso llegará a Burgos en marzo

BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44 obras de Picasso, algunas de ellas de la colección de Bernard Picasso, nieto del pintor, y otras de colecciones particulares y de museos, formarán parte de la exposición que va a tener lugar en Burgos entre los días 2 de marzo y 29 de junio de 2026, en la sala Valentín Palencia de la Catedral.

Así lo ha anunciado el presidente de la Fundación Consulado del Mar, Antonio Miguel Méndez Pozo, tras la firma, con la alcaldesa, Cristina Ayala, del convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento colaborará con 137.000 exposición para dicha exposición.

La Fundación Consulado del Mar de Burgos se constituyó en el año 2024 para dar continuidad a los proyectos culturales que se iniciaron durante los actos organizados con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos.

Como ha explicado la alcaldesa, la firma de este convenio "nace de toda una corporación en la que se ha decidido con acierto empujar todos en cuestiones que forman parte de lo que se quiere como ciudad" y ha recordado que ya se celebró una exposición dedicada a Sorolla, la que se puede ver hasta el día 13 que lleva por título 'Legatus Fidei', sobre el traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos y la prevista sobre Picasso.

A las dos primeras exposiciones, el Ayuntamiento ha contribuido con otros 137.000 euro y tanto Méndez como Ayala han subrayado la importancia que ha tenido esta contribución del consistorio burgalés que aprobó "por unanimidad" la concesión de estas ayudas en un pleno del año pasado.

Este mismo convenio que este lunes se ha firmado con el Ayuntamiento, la Fundación lo realizará con la Diputación y con la Junta de Castilla y León. A estas colaboraciones se unirá también el empresariado, en una entente cordial entre "colaboración pública y privada".

"Traer a Picasso a la ciudad de Burgos es un reto", ha aseverado Cristina Ayala, quien considera que "el papel protagonista que ha tomado el Consulado del Mar para la relación con Bernard Picasso ha sido fundamental" para que esta muestra recale en la capital burgalesa el próximo año, del 2 de marzo al 29 de junio.

Por su parte, Michel Méndez Pozo ha anunciado que se constituirá, "una comisión de transparencia" para velar por los intereses públicos mientras que Cristina Ayala ha subrayado la importancia que tienen en este tipo de exposiciones en la candidatura de Burgos a ser la capital cultural 2031, además de la capacidad de la ciudad "de realizar exposiciones de calidad".

Al respecto, la alcaldesa ha apuntado Burgos presenta "una candidatura muy seria y muy firme" en la que tienen "mucha fe" y ha aseverado que se va "a trabajar y a hacer todo lo posible por poder llegar a conseguir esa capital europea de la cultura 2031".