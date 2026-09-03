La exposición 'Ellas nos hicieron modernas' reivindica en Soria a las mujeres de principios del siglo XX

De izda a dcha, Persand, Abad, Hernández y Antón en la visita a la exposición 'Ellas nos hicieron modernas'. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara de Soria se ha convertido en primera parada de la exposición 'Ellas nos hicieron modernas', la historia de las mujeres que quisieron modernizar España.

A través de distintos paneles y diez podcasts, se muestra la vida de las mujeres de principios del siglo XX como el Lyceum Club Femenino, la residencia de Señoritas o el Círculo Sáfico, relatos de las mujeres que pusieron los cimientos de muchos de los derechos y libertades de la actualidad.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón; la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández; la concejala de Cultura, Igualdad Social y Perspectiva de Género, Gloria Gonzalo; la comisaria, Mar Abad, y la ilustradora Miriam Persand han participado este jueves en una visita guiada.

En este contexto, la directora del Instituto de las Mujeres ha recalcado que Soria es la primera parada antes de recalar la muestra en la Biblioteca Nacional de Madrid, de manera que la cita en la capital soriana "es una muestra de cómo se hace política en alianza con los ayuntamientos y acercamiento a la ciudadanía con el compromiso feminista".

Hernández ha recordado que el Instituto de las Mujeres nació en 1983 y desde entonces se sabe que "la cultura es una de las mejores herramientas para transmitir la igualdad, que es la idea en la que se sostienen las alianzas".

"Hacer políticas culturales con mirada feminista es decidir qué historia se cuenta y nombrar a las que han sido borradas", ha agregado, para incidir en que es "importante hacerlo en este momento cuando se está viviendo una ola antidemocrática que recorre el mundo mientras que los derechos de las mujeres son los primeros en ser cuestionados".

"En estos momentos conocer la historia de España, la historia de las mujeres, no es una página aparte. Se está poniendo en el centro lo que fue ocultado y borrado que es la historia de España cien años después, lo que es el mejor antídoto contra las políticas reaccionarias que se quieren llevar la justicia social por delante", ha puntualizado la directora del Instituto de la Mujer.

REFERENTES

La comisaría de la exposición, Mar Abad, ha señalado que lo que se cuenta "no es un pasado que nada tiene que ver con nosotros". "Somos nosotras mirándonos a un espejo, personas que nos han enseñado mucho y siguen valiendo mucho como referente y también un punto de agradecimiento porque si hoy tenemos estas libertades, derechos y cultura es en una parte muy grande gracias a ellas y las que vinieron después", ha señalado la comisaria.

En este sentido, ha recalcado que la vida de estas mujeres "fue fascinante y siguen siendo los grandes ejemplos de las mujeres de las que se puede aprender".

Por su parte, la concejal de Igualdad ha señalado que se trata de una "exposición que muestra que, para el feminismo, la igualdad y la democracia es imprescindible mirar la historias desde aquellas mujeres que participaron desde la modernidad y han estado ocultas en el relato".

"No solo miramos al pasado, que también, sino el presente con referentes imprescindible para que la sociedad sea más igualitaria y especialmente del futuro", ha destacado Gonzalo.