Una exposición reúne los carteles de las fiestas de San Juan de Soria desde 1959 y muestra la evolución del diseño

Nrique García y Yolanda Santos presentan la exposición de los carteles de las fiestas de San Juan de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una exposición en el Centro de Recepción de Visitantes El Fielato reúne todos los carteles de las fiestas de San Juan de la ciudad de Soria desde 1959 y muestra, a la vez, la evolución del diseño.

El Ayuntamiento de Soria, junto a la Asociación Nuestras Fiestas de San Juan, han organizado esta muestra que se podrá ver hasta el 30 de junio y que han presentado la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, junto a Enrique García, de la Asociación y encargado de su recopilación.

Santos ha destacado el trabajo de Enrique García, que ha recuperado todos los carteles y ha apuntado que se ha elegido El Fielato para acoger la muestra por ser uno de los principales lugares donde se acercan los visitantes.

Asimismo, ha invitado a visitar este recorrido por las fiestas de San Juan de la mano de la evolución del diseño, "lleno de anécdotas y todos ellos identificados con el año y el autor donde los visitantes suelen ir a buscar el diseño de su año de nacimiento".

Por parte de la Asociación Nuestras Fiestas de San Juan, Enrique García ha apuntado que la exposición nació en 2008 y ahora se ha decidido volver a mostrar. "Al comenzar con la recopilación nos dimos cuenta que faltaban mucho y tras un trabajo, preguntando a jurados, se fueron recuperando, algunos de ellos erróneos", ha subrayado.

PIEZA SIN LOCALIZAR

Lo más característico es la ausencia del cartel de 1960, que ha explicado que se sabe que era un sanjuanero volando con 12 globos, según la descripción de Saturno Ugarte. El cartel se mandaba fuera de Soria para anunciar las fiestas y lo que era más complicado que se quedara en la ciudad, por lo que García ha vuelto a hacer un llamamiento para dar con esta pieza.

El coleccionista ha repasado la evolución de los carteles, con "auténticas obras de arte en los 60", hechos a pintura, para pasar a los 70 a las fotografías, mientras que en los 80 se impuso el ordenador y el diseño gráfico para llegar en la actualidad a dar "un paso más" donde se está "democratizando que cualquiera sin estudios de diseño pueda crear un cartel".

En este sentido, ha reconocido que, de la misma forma que cuesta aceptar la Inteligencia Artificial, en cada década también serían polémicas las nuevas formas de diseño y se terminaron aceptando.