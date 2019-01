Una exposición en Salamanca recorre la trayectoria artística de la diseñadora Fely Campo

Actualizado 08/01/2019 14:35:52 CET

SALAMANCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados al mundo de la creación y de la moda tienen una cita en la sala de exposiciones de San Eloy en Salamanca, pues en este céntrico espacio podrán conocer la trayectoria de la diseñadora Fely Campo.

La máquina de coser con la que la salmantina gestó sus primeras creaciones, sus vestidos más emblemáticos, sus reflexiones o su forma de entender la moda en distintos vídeos componen la muestra 'Fely Campo. Introspección. The way here'.

Hasta el 3 de marzo permanecerá abierta esta exposición que ha abiertos sus puertas en Salamanca con la presencia de la diseñadora, junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el comisario de la muestra, Héctor Martín Campo, junto a otras autoridades, amigos y familiares de la creadora.