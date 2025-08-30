La exposición 'La Vida de Teresa' llega al Parlamento Europeo para recordar a la vallisoletana asesinada en Bruselas

Iratxe García lleva al Parlamento Europeo la exposición 'La Vida de Teresa', un homenaje a la vallisoletana víctima de la violencia machista - SOCIALISTAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 2 de septiembre se inaugura en el Parlamento Europeo la exposición 'La Vida de Teresa', una muestra auspiciada por la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, que rinde homenaje a Teresa Rodríguez Llamazares, la joven enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas en 2022.

La exposición se presenta como un espacio de memoria, denuncia y reflexión frente a la violencia machista, según han trasladado en un comunicado los socialistas europeos, a través de imágenes, materiales biográficos y testimonios del entorno cercano de Teresa.

La exposición recorre las distintas etapas de su vida, desde su infancia en Mozambique y Valladolid hasta su juventud y su asesinato en Bruselas, para rendir tributo a su memoria y visibilizar la magnitud de la violencia de género.

La narrativa se completa con datos y estadísticas sobre esta realidad en Europa que "desmontan prejuicios y discursos negacionistas" y se enmarca en un contexto "alarmante", ya que una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida adulta, lo que equivale a cerca de 50 millones de europeas.