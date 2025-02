Exprocuradores de Vox ven "un castigo" que les dejen participar sólo en dos comisiones "que hace años no se convocan"

Teira habla de "disfunciones" en el Grupo Parlamentario, de las que ve una muestra la "estrepitosa dimisión" de Gallardo

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores no adscritos en las Cortes de Castilla y León y exrepresentantes de Vox, Javier Bernardo Teira y Ana Rosa Hernando, han asegurado este miércoles que les han comunicado que no tendrán "voz" en las sesiones del Parlamento y que sólo les permiten estar presentes en las comisiones parlamentarias "de Reglamento y de Estatuto", que afirman que "hace tres años que no se convocan", por lo que lo interpretan como "un castigo".

Teira y Hernando han atendido a los medios de comunicación en las Cortes, mientras se celebraba la sesión parlamentaria de este miércoles, la primera a la que asisten como procuradores no adscritos tras su suspensión de militancia en la formación dirigida por Santiago Abascal, y se han defendido ante quienes en Vox han dicho que, relatan, son "tránsfugas, ansiosos de protagonismo y oportunistas".

Los procuradores electos por Salamanca y Burgos han querido dejar claro a su antiguo grupo parlamentario que no les "insistan" en que dejen el acta como procuradores no adscritos porque, como ha apostillado Hernando, fue "un despido improcedente de una empresa en la que seguimos teniendo acciones", mientras que Teira ha concluido que los representantes de Vox "no entienden la representación parlamentaria, tienen un concepto 'ius privatista', preconstitucional e incluso absolutista".

Asimismo, ha detallado que ambos representantes han recibido una notificación del Comité de Garantías en la que se informaba de su suspensión cautelar de militancia, pero consideran que el acuerdo se basa en un documento "con vicio de nulidad insuperable" al no llevar firma. Por ello, han recurrido la decisión ante el Grupo Parlamentario y ante el Comité de Garantías.

La burgalesa Ana Rosa Hernando ha explicado que no tendrán "voz en los plenos" y que les han dado participación en dos comisiones que "hace tres años que no se convocan", como las de "Reglamento" y "Estatuto", uno en cada una, en las que podrán registrar PNL y preguntas orales, y asistirán a las sesiones que el presidente de la Comisión estime. Por el momento están "por gestionar" el espacio de trabajo que les asignen para trabajar y, así, están "sin oficina, sin código de impresora*".

La parlamentaria ha visto estas decisiones como "un castigo", sobre todo relegarles a dos comisiones que apenas se celebran porque ha explicado que "nunca" han tenido "sueldo" en las Cortes, ya que cobran de las dietas por asistencia a las sesiones y comisiones de las Cortes.

En cualquier caso, Hernando ha enfatizado que aunque no les den "voz en los plenos", los dos procuradores no adscritos trabajarán "igual que todos los demás" parlamentarios autonómicos porque defienden que "el trabajo se hace en la calle" como "intermediarios entre los ciudadanos y las consejerías". "Cuando me digan cuál es el trabajo que hacen los demás políticos que están sentados alrededor nuestro que no están en las consejerías, demostraremos el trabajo de todos", ha añadido.

TEIRA RETA A SANTIAGO ABASCAL

Javier Teira ha reclamado que nadie tenga duda de que sus acciones como parlamentarios de Castilla y León "están motivados por otra cosa que el deseo de servir a España, la continuidad del proyecto histórico de España, a la defensa de la vida, de la libertad, de la propiedad y de la regeneración política".

Sin embargo, ha lamentado que después de su "lealtad" y "profesionalidad" se les ha "traicionado, silenciado y amenazado", e incluso ha visto "en juego" su honor y el de compañeros de otras provincias, sobre todo los de Salamanca.

También ha recalcado que han defendido "con vehemencia" la figura del presidente nacional de Vox en este Parlamento cuando ha recibido acusaciones como las de "apoyar los crímenes de genocidio", e incluso ha aseverado que "lo volvería a hacer si se repiten las condiciones". Y por ello ha retado a Abascal a que "venga a las Cortes o a la Plaza Mayor de Salamanca" y "diga que es mentira que hemos informado leal, puntual, completa y discretamente de todas las situaciones problemáticas, inmorales y rayanas en la ilegalidad y a las disfunciones que existían en el grupo parlamentario" que entiende que se han visto en Vox en los últimos días.

Entre ellas, se ha referido a la "estrepitosa dimisión" del exportavoz del Grupo de Vox en las Cortes Juan García-Gallardo, aunque no ha querido detallar esas disfunciones.

LA SITUACIÓN DE SALAMANCA

El procurador salmantino también ha mencionado la situación que se ha dado en la formación en el Ayuntamiento de Salamanca, donde dos concejales han relevado al tercero del cargo de portavoz del Grupo Municipal. Por ello, ha pronunciado un alegato sobre su manera de entender el servicio político y ha criticado que "llegaron a Salamanca con golpes de bastón" pero defiende que es una tierra que "no es Venezuela ni está en el pacto de Varsovia".

"Quien trilla con burro, parva cagada", ha enfatizado Teira al citar un dicho "de la sierra y el campo charro", pues ha defendido que luchar "por los problemas de la ciudadanía de Castilla y León y de España, para combatir con las políticas socialistas" hay que contar con los mejores.

El procurador no adscrito ha defendido que hay "múltiples y numerosas" situaciones como las de Salamanca y ha asegurado que en la provincia salmantina coinciden con su punto de vista muchos militantes de Salamanca entre los que están dos de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de la capital, un diputado provincial, tres de los cuatro alcaldes de la provincia y varios concejales de municipios, aunque precisa que él no ocupa "un puesto de liderazgo en un grupo de díscolos".