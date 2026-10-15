Expuesto a dos años de cárcel un joven detenido en un banco de la acera de Recoletos con 7,15 gramos de MDMA

Archivo - AMP.- La Audiencia de Valladolid absuelve del delito de acoso sobre su ex al acusado del crimen de Viana de Cega - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita inicialmente una condena de dos años de prisión para un joven, Álvaro B.A, que será juzgado el próximo día 23 en la Audiencia Provincial acusado de tráfico de drogas, con motivo de su detención en septiembre de 2024 en posesión de 7,15 gramos de MDMA cuando se encontraba sentado en un banco de la Acera de Recoletos.

La acusación pública, en su escrito de calificación recogido por Europa Press, solicita igualmente una multa de 374 euros para el encausado, nacido en Palencia y quien el día de los hechos contaba con 18 años.

Los hechos se remontan a las 23.30 horas del 26 de septiembre de 2024, cuando el encausado se encontraba sentado en un banco del Paseo Acera Recoletos, en Valladolid, en compañía de unos amigos, y tras detectar presencia policial ocultó sus manos detrás de la espalda y arrojó al suelo una bolsa que quedó a sus pies.

Agentes de la Policía interceptaron la bolsa de plástico con autocierre, en la que el acusado portaba 15 comprimidos anaranjados con el anagrama de una cara por un lado y la inscripción 'la casa de papel' por el otro, con un peso neto de 7,15 gramos de MDMA y una riqueza del 34,86 por ciento.

La sustancia intervenida pertenecía al encausado, según la tesis de la acusación pública, y tenía como finalidad su transmisión a terceros, con un valor en el mercado negro de 374,09 euros, cantidad que ahora reclama a Álvaro en concepto de multa.