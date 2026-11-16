Extinguido un incendio en la red de calor del Campus Miguel Delibes de la UVa

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han extinguido este lunes, 16 de noviembre, un incendio en la red de calor, con biomasa forestal, del Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid (UVa), según ha informado el servicio a Europa Press.

El fuego se ha originado minutos antes de las 17.00 horas en un tornillo sinfín, si bien ha sido controlado rápidamente, de manera que cuando los Bomberos han acudido al lugar han logrado extinguir el incendio, de poca envergadura, en una hora y media.

En concreto, al lugar se han enviado cuatro dotaciones, una bomba urbana pesada, una escala, un bomba nodriza y un vehículo de mando, con 16 efectivos.