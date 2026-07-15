Extinguidos los incendios de Vanidodes (León), Tariego y San Martín del Valle (Palencia) que llegaron a IGR-1

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguidos los incendios que afectaron a las localidades de Vanidodes (León), Tariego de Cerrato y San Martín del Valle (Palencia), que fueron declarados con el índice de riesgo potencial 1 (IGR-1) y de los cuales el más grave fue el tercero de ellos, con 46 hectáreas calcinadas.

Así lo recoge el informe de avance de causas y superficies de la Junta de Castilla y León con información cerrada a las 10.00 horas de este miércoles.

Dos de estos incendios, los de Vanidodes y San Martín del Valle, se iniciaron en la jornada del pasado sábado, 11 de julio, y el primero de ellos que inicialmente se denominó como 'Magaz de Cepeda', término municipal al que pertenece la localidad leones de Vanidodes, comenzó, por causas que se encuentran en investigación, a las 20.50 horas y a las 22.02 se declaró el índice de gravedad 1.

En la mañana del lunes, día 13 de julio, la situación se redujo a cero y las llamas quedaron controladas en la mañana de este martes. Finalmente, la Junta lo ha dado por extinguido a las 21.30 horas de este martes tras calcinar 3,40 hectáreas de superficie forestal.

En el caso de San Martín del Valle (Palencia), también se da un cambio de denominación ya que la web de Inforcyl lo nombra como Villarrobejo pero en el informe de avance figura como San Martín del Valle, localidad del municipio de Villarrabé.

En este caso, las llamas se iniciaron a 17.40 horas del sábado por causa accidental y se declaró la situación de IGR-1 esa misma tarde, pero ya a las 22.25 horas se informó de que la situación era ya de IGR-0.

El incendio quedó controlado a mediodía del domingo y se ha dado por extinguido finalmente a las 20.30 de este martes tras calcinar un total de 46 hectáreas --diez de ellas de superficie arbolada y 36 agrícolas--.

En el caso de Tariego de Cerrato, el incendio se declaró a las 18.39 horas de este lunes con origen desconocido y se activó la situación IGR-1 esa tarde-noche, aunque se rebajó a cero a las pocas horas, cuando quedó controlado. Se ha dado por extinguido, según los datos del avance de incendios, a las 21.55 horas de este martes.

En este caso, han ardido algo más de 24 hectáreas de superficie, 13,57 de tipo forestal y 10,81 agrícolas.