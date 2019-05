El Extra del Día de la Madre de la ONCE reparte 680.000 euros en Valladolid

Publicado 06/05/2019 10:06:40 CET

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha repartido 680.000 euros en Valladolid, en 17 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, según informan fuentes de la organización.

Las vendedoras de la ONCE Mª Lourdes Misiego Martín y Ana Isabel Álvarez Casado son las dos personas que han llevado la ilusión a Valladolid, donde este sorteo ha repartido 680.000 euros.

Mª Lourdes Misiego Martín, que inició su actividad laboral con la ONCE el 8 de noviembre de 2016, ha vendido siete cupones preimpresos del Extra de la Madre, en la C/ Angustias 13 (junto bar la Muralla) y en la C/ Dársena, *de Valladolid.

Por su parte, Ana Isabel Álvarez Casado, que ejerce la labor de agente vendedora del cupón de la ONCE desde el 26 de diciembre e 2018, ha vendido diez cupones preimpresos del sorteo del extra de la Madre por diferentes barrios de la ciudad de Valladolid (Rondilla, la Vitoria y Plaza del Corrillo..etc.) *

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE también ha repartido premios en Cataluña, agraciada con 720.000 euros, y en Alicante, donde ha dejado 280.000 euros.

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros.