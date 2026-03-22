Los 'exvotos' del santuario de Nuestra Señora de Castrotierra, documentados en un libro de la ULE

LEÓN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Exvotos leoneses. La colección del santuario de Nuestra Señora de Castrotierra', número seis de la colección Xeira/Yera de la Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), que recoge el trabajo realizado por el historiador del arte José Luis de las Heras Alija.

El autor realiza un "exhaustivo" trabajo de catalogación de los exvotos', la ofrenda religiosa, objeto o pintura pequeña que los fieles depositan en santuarios, iglesias o lugares sagrados en agradecimiento por un favor, milagro o curación recibida.

En las primeras páginas del libro, en la presentación escrita por Javier García de Cabo, procurador de la Tierra por Castrillo de los Polvazares, se explica que se trata de una obra que busca "no solo documentar una tradición, sino también acercar a la riqueza humana del documento, recordando que en cada agradecimiento hay una historia".

Por su parte, Miguel Ángel García González, director del Archivo Diocesano de Astorga, expresa su agradecimiento al autor del estudio, "una persona joven y cercana, con una excelente formación y una viva preocupación por conocer y preservar ese capítulo tan amenazado de evaporarse, por las razones de la despoblación del mundo rural y también de la descristianización de la sociedad".

Ya en la introducción, José Luis de las Heras Alija apunta que no solamente se encuentran exvotos en el santuario del Castro, y dice que los mismos "están extendidos por todo el orbe católico". "Alrededor de los santuarios y ermitas donde se veneraban importantes imágenes de devoción se agolpaban regiones enteras y eran considerados verdaderos centros de sanación. A ellos acudía el gentío en las festividades y romerías más señaladas, muchas veces cumpliendo la promesa de depositar lo que habían ofrecido: cera, flores, mortajas, prendas de ropa, cuadros, retratos, estampas, mantos, joyas, ofrendas en especie, aceite para las lámparas, grano, y un largo etcétera de exvotos materiales, que acompañaban comúnmente a aquello que podríamos llamar inmateriales, como misas, novenas, rosarios, visitas, ofrecimientos de caminar descalzo durante la procesión o peregrinación", relata.

Asimismo, apunta al caso de las 'mortajas' (vestidura o sábana que se iba a emplear para vestir al cadáver antes de ser sepultado), "que quienes habían sanado por lo que ellos entendían como un milagro o favor concedido, llevaban puesta durante la procesión, y luego dejaban como exvoto en los templos".

Igualmente, señala que hay muchas fotos depositadas por quienes han sobrevivido a una guerra e hicieron promesa de llevar su foto en agradecimiento, en caso de salir vivos de la contienda. En algunos casos se remontan a las guerras de África, las carlistas del siglo XIX y, con mucha más frecuencia, a la guerra civil española.

El libro muestra numerosas fotografías que documentan también historias relacionadas con la emigración a Hispanoamérica, que fue importante a México, Cuba y Argentina.

Además de una visión global sobre los exvotos de la provincia de León, en este libro también hay "interesantes" capítulos dedicados específicamente a los de tierras bañezanas, y a leyendas y romerías del propio santuario de Castrotierra.

El diseño y la maquetación digital ha sido realizada por Juan Luis Hernánsanz Rubio. El libro es el número 6 de la colección Seira/Yera, tiene 271 páginas, formato de 21 centímetros y se presenta con fotografías en blanco y negro y color.

Se puede adquirir por 18 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace: https://publicaciones.unileon.es/product/exvotos-leoneses-la... .