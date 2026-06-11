Ezcurra anima a Juanma Moreno a formar un Gobierno estable y responsable "cuanto antes"

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha animado este jueves al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a formar un Gobierno estable y responsable para atender las necesidades de los andaluces y ha abogado por que lo haga "cuanto antes".

Alma Ezcurra ha apelado al mensaje que trasladaron los andaluces en la cita con las urnas del pasado 17 de mayo en el sentido de que las fuerzas políticas se tienen que entender y se tienen que poner de acuerdo en lo que tienen en común.

"El Partido Popular y Vox tenemos en común muchas preocupaciones y muy sensatas", ha aseverado Alma Ezcurra que se ha referido en concreto a la decadencia de España, a la inseguridad en las calles, a la inmigración descontrolada y al deterioro de los servicios públicos. "Así que sí, por supuesto, animamos a Juanma Moreno a que forme un Gobierno cuanto antes", ha zanjado la dirigente del PP.

Ezcurra ha hecho hincapié en la necesidad de que Juanma Moreno haga lo que pidieron los ciudadanos en esas elecciones, "formar un Gobierno estable y responsable que atienda de verdad los problemas de la gente que ha desentendido el Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular ha hecho estas declaraciones antes de asistir en representación de la Dirección Nacional del PP a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, fruto del acuerdo PP y Vox tras las elecciones en este caso del 15 de marzo, a las que ha situado como otro de los casos en los que los ciudadanos han dejado un mensaje "muy claro" en el sentido de que quieren "menos Pedro Sánchez y más Partido Popular".

"Lo han dicho en Extremadura, lo han dicho en Aragón, lo han dicho en Castilla y León, lo han dicho en Andalucía y muy pronto lo van a decir en el Gobierno de España", ha pronosticado al respecto.