Ezcurra destaca que CyL tendrá cuatro presupuestos, una "auténtica rareza" en la política nacional

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha destacado este jueves que el acuerdo de gobierno alcanzado el pasado 3 de junio por PP y Vox en Castilla y León contempla, entre otros compromisos, la aprobación de los presupuestos de cuatro años --2027, 2028, 2029 y 2030--, y ha ironizado sobre que este hecho supone una "auténtica rareza" en la política nacional.

Ezcurra ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve 1.000 días sin nuevos presupuestos generales del Estado por carecer de una mayoría social y parlamentaria para sacar adelante sus proyectos de transformación y ha afeado al socialista que este "completamente atrincherado" y "bunkerizado en La Moncloa". "Sólo está atado al poder gracias al fino hilo que le une a la coalición negativa, que tiene unos intereses y una confianza cada vez más decreciente en Pedro Sánchez", ha aseverado.

La dirigente del PP ha confrontado la forma de hacer política del PSOE con la del Partido Popular y la de sus gobiernos autonómicos, como el que hoy empieza a andar en Castilla y León, que, según ha aseverado, "hoy da un nuevo golpe de realidad sobre la mesa" y ha desmontado la "última mentira" del 'Sanchismo', en referencia a la trinchera fascismo y al "que viene el coco" que ha considerado "una auténtica mentira".

"Los ciudadanos en las urnas sistemáticamente están dejando un mensaje muy claro y es que quieren menos Pedro Sánchez y más Partido Popular", ha zanjado para añadir: "Lo han dicho en Extremadura, lo han dicho en Aragón, lo han dicho en Castilla y León, lo han dicho en Andalucía y muy pronto lo van a decir en el Gobierno de España".

Alma Ezcurra ha lamentado además que el Partido Socialista sólo sea noticia "por sus casos de corrupción" mientras el Partido Popular es noticia "por formar nuevos gobiernos", como el que echa a andar en Castilla y León en la XII Legislatura.

"Mientras Pedro Sánchez suma causas Alberto Núñez Feijóo suma gobiernos y es conveniente que Pedro Sánchez lo asuma cuanto antes", ha aconsejado la dirigente 'popular' al presidente socialista al que ha advertido de que la reconstrucción nacional.