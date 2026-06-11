Ezcurra ve "perfectamente compatible" defender la dignidad del inmigrante con una adecuada organización de los recursos

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha asegurado este jueves que es "perfectamente compatible" defender la dignidad del ser humano y la dignidad del inmigrante con una "adecuada organización de los recursos públicos" y ha explicado al respecto que si los recursos públicos están bien organizados las administraciones pueden ser "más solidarias".

Ezcurra ha asegurado en concreto que no ve dónde está el problema con el concepto de 'prioridad nacional' que recogen los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde hoy toma posesión como presidente de la Junta el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco fruto de ese acuerdo con los de Santiago Abascal.

"Orden y ley son compatibles con solidaridad y desde luego es un proyecto perfectamente aceptable por todos los ciudadanos, para todos los que nos han votado y para los que no", ha sentenciado Ezcurra que ha asegurado que el contenido de esos acuerdos de gobierno permite gobernar para todos. "Por supuesto", ha aseverado.

Preguntada por el mensaje del Papa León XIV que ha pedido atención igualitaria para los inmigrantes, Ezcurra ha explicado que el Santo Padre ha hablado de respeto a la dignidad del ser humano, un valor compartido por el Partido Popular y que está recogido en la primera página de su Plan Nacional de Inmigración.

"Para nosotros el inmigrante es un individuo digno y libre capaz de la máxima prosperidad y obligado, como cualquiera en Democracia, al cumplimiento de la ley. Frente a otros proyectos que colectivizan, que dicen que todos los inmigrantes son víctimas o que todos los inmigrantes son verdugos el Santo Padre, y si me permite el Partido Popular, lo que decimos es que hay que respetar la dignidad del ser humano y en eso creemos que es absolutamente compatible, por supuesto que sí", ha concluido la dirigente del PP.