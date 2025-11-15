La factoría de carrocerías de Renault en Valladid celebra este domingo 60 años de innovación y "excelencia" industrial

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Carrocerías de Renault Gropu en Valladolid celebra este domingo, 16 de noviembre su 60 Aniversario, un hito que refleja seis décadas de innovación y "excelencia" industrial.

Fue un 16 de noviembre de 1965 cuando las instalaciones de esta factoría se pusieron en marcha, lo que dio lugar a una planta multitecnológica que es hoy en día "motor clave" de Renault Group en España, según ha trasladado la compañía a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Más allá del liderazgo en las actividades de embutición y soldadura, a lo largo de estos años no ha dejado de crecer y evolucionar en competencias al adaptarse a los desafíos del sector y consilidarse como "referente en calidad y sostenibilidad" mediante el liderazgo de proyectos como la inyección de piezas plásticas, el ensamblado de baterías y Refactory.

Pero "no solo esta excelencia industrial define a Carrocerías sino que también es el hogar de innumerables historias personales, de diferentes generaciones de familias, que han compartido no solo un lugar de trabajo, sino también valores, aprendizajes y vínculos que trascienden lo profesional", ha destacado Renault, puesto que esta planta "no solo produce piezas, sino también recuerdos, tradiciones y un sentido de pertenencia que la convierte en un símbolo".

Los veteranos son ejemplo para sus familiares más jóvenes y sus enseñanzas los acompañan en el día a día en la toma de decisiones.

Asimismo, la compañía ha resaltado que aunque hoy en día el sector de la automoción haya cambiado desde los años 60 y haya que enfrentarse a retos para estar a la vanguardia de la tecnología, hay algo que "se mantiene y que une a estos familiares y a los empleados de Carrocerías", como es el "respeto por el trabajo bien hecho y el orgullo de formar parte de una empresa con legado que siempre se adapta a un entorno más digital, colaborativo y dinámico".