Fàcyl cierra su XXI edición con 110.000 espectadores y más de 80 espectáculos en Salamanca

Archivo - Uno de los espectaculos del Fàcyl en la plaza Mayor de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El XXI Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Fàcyl) concluye este domingo en Salamanca tras reunir a unos 110.000 espectadores en cinco jornadas en las que se han celebrado más de 80 espectáculos de distintas disciplinas artísticas, una edición que la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha puesto en valor por el "gran respaldo del público y la calidad de la programación".

La mayor parte de las actividades, las cuales han abordado diferentes disciplinas como el teatro contemporáneo, el circo o la danza, entre otras, se han celebrado en la calle y han sido de acceso libre.

En este sentido, se ha cumplido el objetivo inicial de convertir a Fàcyl en "un espacio de encuentro abierto y contemporáneo" donde las artes dialoguen "sin fronteras" y se favorezca "la conexión y la complicidad del público salmantino y de los miles de visitantes que recibe la ciudad", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, Sancho ha destacado "la configuración de la programación de Fàcyl 2026 en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca", así como la participación del director de la Feria de Teatro de Castilla y León, Manuel González; el director del Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, y el escritor y Premio Castilla y León de las Artes 2021, Juan Manuel de Prada, quienes se han incorporado por primera vez como asesores artísticos del Festival.

Además, Fàcyl ha contado con la colaboración de instituciones culturales y académicas de referencia como la Universidad de Salamanca, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, junto a otras iniciativas culturales como la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas.

MÁS DE 80 ACTIVIDADES EN FÀCYL 2026

Durante las cinco jornadas de Fàcyl 2026 se han ofrecido 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas "de primer nivel".

En esta ocasión, la programación de artes escénicas del evento ha presentado dos estrenos absolutos, un estreno nacional y nueve estrenos en Castilla y León, mientras que la programación musical ha ofrecido hitos como el inicio de la gira nacional del grupo Shinova en la plaza Mayor de Salamanca, donde han presentado su último EP, 'La tormenta perfecta'.

Salamanca se ha transformado, de nuevo, en un escenario al aire libre, donde Fàcyl ha convertido el espacio público y el patrimonio artístico en "epicentro de las actividades culturales y artísticas, como seña de identidad del festival".

Los espectáculos han tenido como escenario espacios y calles situadas en el corazón de Salamanca como la plaza Mayor, Patio Chico, plaza Anaya, plaza de los Bandos, plaza San Román o plaza Barcelona, entre otros, así como también lo han sido centros culturales de referencia como el Teatro Liceo, el Teatro Juan del Enzina y la Casa de las Conchas.

La programación de Fàcyl 2026 ha contado con la participación de compañías y artistas procedentes de seis países a nivel internacional, como han sido Francia, Italia, Portugal, Colombia, Argentina y España.

Concretamente, de España han participado compañías de nueve comunidades autónomas: Cantabria, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y LITERATURA

La programación de las artes escénicas, la música y la literatura se inició el miércoles 27 con el primero de los encuentros literarios en torno al 'Ciclo de los clásicos' y que se han desarrollado todas las tardes en la Casa de las Conchas, con "gran éxito de público" en las cuatro jornadas programadas, y la participación de escritores, periodistas y estudiosos como Luis Landero, Anna Caballé, Joaquín Pérez Azaústre, Pilar Adón, Tomás Sáchez Santiago y Juan Antonio González Iglesias, así como Cristina García Morales y Ana Iris Simón.

Las artes escénicas arrancaron con el espectáculo 'Verne', coproducción de grupo Puja! y Wonderpuck Street festival, que se vivió en la plaza Mayor de Salamanca con una "muy destacada presencia de público", que disfrutó de las coreografías aéreas a cargo de esta compañía, que es "referente internacional en el teatro aéreo de gran formato".

En el festival han participado multitud de compañías de artes escénicas, como la francesa O último momento, la italiana Duo Kaos, la andaluza Histrion Teatro o las portuguesas Este Estaçao Teatral, Entremundos y Concorda, entre otras.

Además, el arte urbano y multidisciplinar ha estado presente con los itinerantes musicales de 'Homo Curiositatis', de Castilla y León, que han recorrido diferentes calles y plazas del centro histórico de la ciudad, y para los más pequeños y destinado a un público familiar, se han celebrado los espectáculos clown de Wetumtum, de Portugal, y La Tal, de Cataluña, también por el centro histórico de Salamanca.

La música ha sido otro de los "pilares principales" de Fàcyl 2026 con los espectáculos en directo de artistas destacadas del nuevo pop urbano y pop-rock español como el cantante Walls, de Murcia, y la banda de rock Shinova, del País Vasco, que han actuado en la plaza Mayor de Salamanca y han llenado el aforo en las noches del viernes y sábado.

El Patio Chico ha sido otro de los espacios patrimoniales principales de esta edición, donde han tenido lugar interpretaciones "más íntimas", pero que han contado con "gran apoyo" del público, como las propuestas de la banda local Miniño, la actuación de Rosalinda Galán y la participación de la cantante, compositora, productora y pianista, Gara Durán.

Por último, este domingo se ha celebrado el espectáculo 'La Calle Musical', que ha que ha sacado a la calle a los alumnos del Conservatorio de Música de Castilla y León-Coscyl con diferentes propuestas musicales a cargo de cinco agrupaciones musicales.

Esta tarde, el Duo Kaos presenta su espectáculo 'Time To Loop' en plaza Anaya y el itinerante de la compañía catalana Sound de Secà recorrerá las calles del centro de Salamanca, antes de celebrar la clausura de Fàcyl 2026, a las 22.30 horas en el Patio Chico, con el espectáculo vanguardista de danza, música y artes visuales creado por Logela Multimedia y la compañía de breakdance Circle of Trust, 'SUiRREALISMO'.