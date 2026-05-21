El FÀCYL pone a la venta las entradas para los espectáculos del teatro Liceo y el Juan del Enzina de Salamanca

Un momento de una representación de una obra en el FÁCYL. - FÁCYL

SALAMANCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2026, organizado por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, ha puesto a la venta las entradas para los espectáculos del teatro Liceo y el teatro Juan del Enzina.

El festival arranca el próximo miércoles 27 de mayo en Salamanca, con más de 80 eventos en cinco días, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas.

En la programación de artes escénicas, FÁCYL presenta dos estrenos absolutos, un estreno nacional y nueve estrenos en Castilla y León.

Entre las actividades programadas, la mayor parte son de acceso libre y gratuito, con especial dominio de las actividades de calle y al aire libre. También se han programado diferentes actuaciones de sala, que se van a realizar en el Teatro Liceo y en el Teatro Juan del Enzina, de Salamanca.

Las entradas para estos espectáculos, con precios populares de dos euros ya se pueden conseguir a través de la página web del Festival www.facyl-festival.com.

Además, en las Taquillas Teatro Liceo en horario de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y sábados de 12.00 a 14.00 horas, con taquilla abierta dos horas antes de cada espectáculo y para los espectáculos del Teatro Juan del Enzina en el establecimiento Mercatus, de lunes a sábados de 10.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 14.00 horas.

El jueves 28 de mayo, el Teatro Liceo acogerá a las 20.00 horas, la 'Gala Danza Taller Coreográfico' de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, que presenta su Gala de Danza a cargo del alumnado de los Talleres Coreográficos de las especialidades impartidas en el centro: danza clásica y danza española.

También el jueves 28, a las 20.30 horas y en el Teatro Juan del Enzina, la compañía 'O Último Momento' con artistas de Portugal y Francia, presentará el espectáculo de circo contemporáneo 'PA(i)YSAGE(n)S', estreno en Castilla y León.

El viernes 29 de mayo, a las 20.30 horas en el Teatro Liceo, la compañía portuguesa 'Este Estaçao Teatral' pondrá en escena el espectáculo de teatro gestual 'El cielo no les responde'

. El sábado 30 de mayo a las 20.30 horas, en el Teatro Juan del Enzina, la compañía andaluza 'Histrión Teatro' presenta el espectáculo de teatro contemporáneo 'DYSPHORIA.