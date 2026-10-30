Fallece el exalcalde de Tudela de Duero (Valladolid) y actual teniente de alcalde Óscar Soto

El exalcalde de Tudela de Duero y actual teniente de alcalde, Óscar Soto.- AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde socialista de Tudela de Duero (Valladolid) durante 16 años y actual teniente de alcalde en representación de la formación independiente Somos Duero, Óscar Soto Palencia, ha fallecido a los 55 años después de una larga enfermedad, según ha señalado la agrupación socialista del municipio vallisoletano, a la que perteneció durante "muchos años".

El Ayuntamiento de Tudela y Herrera de Duero, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, que toda la Corporación y trabajadores municipales han lamentado este viernes el fallecimiento de Soto, de quien han subrayado que "dedicó una parte muy importante de su vida a este pueblo, trabajando por sus vecinos y por el futuro del municipio".

"Fueron muchos años de entrega, compromiso y dedicación, dejando una huella imborrable en la historia de nuestra localidad", han incidido las mismas fuentes, que "más allá de los cargos que desempeñó", quieren recordar "a la persona, al compañero y al vecino" que formó parte de la vida de Tudela y a tantas personas que sienten su pérdida.

La Agrupación Socialista de Tudela de Duero, a la que perteneció durante "tantos años", también ha mostrado su dolor por la pérdida de Soto y ha destacado que "durante su larga enfermedad dio a todos una lección de vida", en la que "su entereza, optimismo y fortaleza han sido admirables hasta el final".

"Así es como queremos recordarle", ha subrayado el PSOE tudelano que ha querido también trasladar el "más sentido pésame" y un "fuerte abrazo" a su familia y amigos.

Soto fue alcalde de la localidad tudelana durante cuatro mandatos municipales, desde 1999 hasta 2015, por el PSOE, partido del que fue afiliado durante muchos años. Ese último año renunció a ser candidato "casi obligado", como aseguró en una entrevista en la prensa local antes de las elecciones municipales en las que finalmente fue elegido alcalde el socialista Luis Javier Gómez Potente.

Soto volvió a concurrir a unas elecciones municipales ya como candidato a la Alcaldía por parte de la formación independiente Somos Duero.

En esos comicios, en los que volvió a ser elegido alcalde Gómez Potente, la agrupación independiente obtuvo dos ediles. En 2023, aunque Somos Duero sólo obtuvo en los comicios municipales el escaño que le correspondía a Soto, los resultados propiciaron que formara parte de una acuerdo de gobierno para investir al actual regidor, Óscar Rodríguez de las Heras, del PP.

Desde 2023 Soto era teniente de alcalde y concejal de Agenda Local 2030 y Medio Ambiente, entre otras áreas.