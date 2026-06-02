Fallece un hombre y otro resulta herido en la salida de vía de un turismo en la A-6 en Rueda (Valladolid)

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 2 junio 2026 9:36
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   VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 40 años ha fallecido y otro ha sufrido heridas de diversa consideración en la salida de vía de un turismo que ha dado vueltas de campana en el kilómetro 168 de la A-6, sentido A Coruña, en Rueda (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 20.05 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que solicitaban asistencia para dos ocupantes, uno de ellos, atrapado e inconsciente.

    El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

   Finalmente, el personal médico ha confirmado en el lugar el fallecimiento de uno de los heridos, un varón de unos 40 años.

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