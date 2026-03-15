Fallece Leónides Bayón, alcalde socialista de Gradefes (León)

Leónides Bayón, alcalde socialista de Gradefes (León) - PSOE LEÓN.

LEÓN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gradefes (León), el socialista Leónides Bayón, ha fallecido, según ha informado este domingo, 15 de marzo, el PSOE provincial, que ha manifestado su "profunda tristeza y consternación" por este suceso.

"Con su pérdida se marcha un hombre bueno, profundamente comprometido con su pueblo y con su gente, que dedicó su vida al servicio público trabajando por Gradefes con honestidad, cercanía y una enorme vocación de entrega a los demás", ha señalado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha destacado que la labor de Bayón al frente del Ayuntamiento "deja la huella de quien entendía la política como una herramienta para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas", y ha trasladado su "cariño" y "abrazo" a la familia del alcalde que "será recordado por su humanidad, su compromiso y su dedicación".

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones de este domingo, Carlos Martínez, ha manifestado también su "más sentido pésame" para la familia y seres queridos de Bayón, así como para los vecinos de Gradefes y el socialismo leonés.

"Hoy nos deja un hombre bueno (...). Que la tierra te sea leve, Leónides", ha escrito en una publicación en su perfil de la red social 'X'.