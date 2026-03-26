Fallece Manuel Estella, expresidente de las Cortes de Castilla y León

El presidente del CES, Enrique Cabero, (segundo por la izquierda) en la sede del Consejo momentos antes de iniciarse el acto de celebración del Día Mundial de Concienciación sobre elj Autismo 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, ha expresado su pesar por la muerte de su "amigo" personal Manuel Estella Hoyos, quien presidió las Cortes entre 1991 y 2003 y falleció este miércoles, 25 de marzo, a los 86 años.

Cabero, quien ha enviado sus condolencias a sus familiares, ha recordado que era un "buen amigo personal" y ha recordado que con él de presidente de las Cortes "empezó la andadura" del Consejo Económico y Social, que presidió José Manuel García-Verdugo.

Enrique Cabero se ha referido a esta "triste noticia" momentos antes de iniciar un acto en la sede del CES para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.