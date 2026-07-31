Fallece un motorista en un accidente en la LE-493 en Soto y Amío (León)

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

LEÓN 31 Jul. (EUROPA PRESS) - Un varón de unos 31 años ha perdido la vida este viernes tras sufrir un accidente con su motocicleta en la carretera LE-493 a la altura del término leonés de Soto y Amío, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 01.10 horas de este viernes, 31 de julio, cuando se informó del accidente de una moto en el kilómetro 8 de la LE-493, en Soto y Amío.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Punto Atención Continuada PAC y una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de un varón de unos 35 años.