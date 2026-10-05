Fallece un motorista tras una colisión con un turismo en Valladolid

Gráfico difundido por el 112 con datos del accidente mortal en Valladolid - @112CYL

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha perdido la vida como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en Valladolid capital en el que se han visto implicados un turismo y una motocicleta, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 20.43 horas del domingo, 4 de octubre, a la altura del número 2 de la Avenida de Soria, en el cuartel de San Isidro, en Valladolid capital, donde han chocado un turismo y una moto. Los alertantes han informado de que ha resultado herido el motorista al golpearse con un bordillo y se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del motorista, un varón de unos 60 años.