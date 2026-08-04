Fallece un motorista tras colisionar contra una furgoneta en la CL-610 en Medina del Campo

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha perdido la vida este martes, 4 de agosto, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la carretera CL-610 a la altura de Medina del Campo (Valladolid), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 07.40 horas en el kilómetro 49 de la carretera CL-610, a las afueras de Medina del Campo, donde han chocado una moto y una furgoneta. Los alertantes solicitaron asistencia para el conductor de la motocicleta que había quedado inconsciente.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Saniatrias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil. Se informó también a la Policía Local de Medina del Campo.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al motorista herido, un varón de mediana edad quien resultó finalmente fallecido.