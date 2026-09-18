Fallece un motorista tras sufrir un accidente en la ronda LE-20 en León

Gráfico difundido por 112 con datos del accidente mortal en la LE-20 - 112CYL

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha perdido la vida esta noche tras sufrir un accidente en la ronda LE-20 en León, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 21.38 horas del jueves, 17 de septiembre, en el kilómetro 146 de la ronda LE-20, sentido sur, en León y, según los alertantes, el conductor de una motocicleta había quedado inconsciente en la mediana tras sufrir una caída mientras circulaba por la ronda.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Policía Local de León, a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al herido, un varón quien resultó finalmente fallecido.