Fallece una mujer en la explosión de una vivienda en Villar del Río (Soria)

SORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este domingo, 19 de octubre, en la explosión e incendio de una vivienda en la localidad de Villar del Río, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

La explosión ha tenido lugar minutos antes de las 17.29 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaban de la explosión de la vivienda de dos plantas, ubicada en la plaza del pueblo.

El 1-1-2 ha avisado del suceso a los Bomberos de Ágreda Tierras Altas Moncayo, a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En un principio no se sabía si en el interior de la vivienda había una persona, si bien posteriormente los bomberos que trabajan en la extinción del fuego han localizado y extraído el cuerpo de una mujer, que se hallaba entre los escombros. El personal médico ha confirmado el fallecimiento de la mujer.