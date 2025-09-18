Fallece un varón de 61 años al ser atropellado por un tractor en Adalia

Gráfico elaborado por el 112 con datos del atropello mortal en Adalia
Gráfico elaborado por el 112 con datos del atropello mortal en Adalia - @112_CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 18 septiembre 2025 16:45

ADALIA (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

Un varón de 61 años ha perdido la vida este jueves tras ser atropellado por un tractor en la carretera VP-5604, a dos kilómetros de Mota del Marqués dirección Adalia, en la provincia de Valladolid, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 13.30 horas cuando se informó al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 del atropello de un tractor a un varón en la VP-5604. Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 61 años.

Contador