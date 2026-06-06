Fallecen cuatro personas en las últimas horas en tres accidentes en Soria, León y Valladolid

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han perdido la vida y otras tantos han resultado herido en las últimas horas en tres accidentes en las carreteras de Castilla y León en la provincias de León, Soria y Valladolid.

El siniestro más grave se ha producido a las 01.00 horas de esta madrugada cuando un turismo, con cinco pasajeros, ha volcado en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, en la entrada de Pinilla del Campo (Soria), lo que ha provocado la muerte de dos personas, de unos 20 años, y tres heridos, entre ellos dos menores.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de Ólvega --habia dos personas atrapadas--, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

En el lugar, confirma el personal sanitario de Sacyl el fallecimiento de dos varones de unos 20 años y atiende además a otro varón de unos 20 años, a quien traslada la UVI móvil de Emergencias Sanitarias; y otros dos varones, menores adolescentes, a quienes se traslada en ambulancias de soporte vital básico, todos ellos al hospital de Soria.

Los otros dos siniestros con víctimas mortales se produjeron a última hora de la noche. Así, un hombre perdía la vida y una mujer resultaba herida tras la salida de vía de un turismo en la carretera VP-5507, kilómetro 5, en Villalán de Campos (Valladolid), en dirección hacia Ceínos de Campos, que sucedió a las 21.50 horas.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Medina de Rioseco.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de un varón y atendió además a una mujer de unos 25 años, a quien trasladó más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital 'Río Hortega' de Valladolid.

Una hora más tarde, a las 22.50 horas, una llamada al 1-1-2 alertaba de un motorista que estaba inconsciente tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 4 de la carretera LE-7401, a las afueras de Castrtierra de la Valduerna, término municipal de Riego de la Vega (León).

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una UVU móvil.

El personal sanitario de Sacyl, en el lugar, atendió al motorista herido, un varón de unos 40 años que falleció.