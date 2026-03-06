Una fallecida tras el vuelco de un monovolumen en una carretera forestal en Cantalejo

Archivo - Imagen de archivo del centro del 112 - 112 - Archivo

CANTALEJO (SEGOVIA), 6 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha perdido la vida esta noche tras el vuelco de un coche en una carretera forestal en el término municipal de Cantalejo, en la provincia de Segovia, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Estos hechos ha ocurrido en torno a las 5.49 horas cuando un alertante informó al 112 de la presencia de un vehículo tipo monovolumen volcado y con los airbags saltados en una carretera forestal en Cantalejo e indicó que una persona estaba atrapada e inconsciente.

El 112 dio aviso a Guardia Civil de Segovia, a Bomberos de Diputación de Segovia y a Emergencias sanitarias-Sacyl y al Centro Coordinador de Emergencias. Ya en el lugar los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer de la que aún no constan datos.