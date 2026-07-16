Fallecido tras caerle encima una viga en una fábrica de material de construcción en Toro (Zamora)

Información del 112 sobre el accidente laboral en el que ha fallecido un varón en Toro (Zamora). - JCYL

TORO (ZAMORA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de mediana edad ha fallecido este jueves tras caerle una viga encima en una fábrica de material de construcción en Toro (Zamora), según ha informado el servicio de Emergencias Castilla y León 112.

El accidente laboral se ha producido minutos antes de las 12.40 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para un varón de mediana edad sobre el que había caído una viga mientras trabajaba en una fábrica de material de construcción situada en la carretera ZA-713, a las afueras de Toro (Zamora). Según los alertantes, el herido precisaba ser rescatado.

El 112 dio aviso de este accidente a los Bomberos y la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Toro.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, quien resultó finalmente fallecido.