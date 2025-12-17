Un fallecido y dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un turismo en la SO-20 en Soria

SORIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida y otras dos personas han sufrido heridas de diversa consideración como consecuencia de una colisión entre una furgoneta y un turismo registrada a primeras horas de la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en la SO-20 en Soria capital.

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido a las 07.13 horas en el kilómetro 10 de la ronda SO-20 en sentido Madrid donde han chocado de forma frontal una furgoneta y un turismo. Los alertantes han informado de hay personas heridas, una de ellas inconsciente y atrapada.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del furgón ha resultado herido leve, mientras que la coductora del turismo ha sufrido heridas graves y ha sido trasladada al hospital. Además, el copiloto del turismo, un varón, ha fallecido.

En este momento, todavía no ha sido posible su identificación y los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, ya que la excarcelación no ha finalizado debido al grado de atrapamiento.

La SO-20 permanece con paso alternativo entre los puntos kilométricos 9 y 12, mientras se desarrollan las labores de atención, aseguramiento y retirada de vehículos.