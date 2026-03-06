Un fallecido y un herido tras el choque de un turismo contra una valla con muro en Caleruega (Burgos)

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente mortal en Caleruega - @112_CYL

BURGOS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años fallecido y otro de unos 35 herido es el primer balance de un accidente de circulación registrado esta noche en la localidad burgalesa de Caleruega donde un turismo ha chocado contra una valla con muro, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 01.32 horas de este viernes, 6 de marzo, cuando se informó al 112 Castilla y León del accidente de un turismo que había chocado contra una valla con muro a la altura del número 45 de la calle Candelas de Caleruega. Los alertantes indicaron que en el vehículo había tres ocupantes y que uno de ellos no respondía.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envió al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC).

El personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento de un varón de unos 40 años y atendió en el lugar al menos a otro varón de unos 35 años.