Un fallecido tras el vuelco de un vehículo en Salas de los Infantes (Burgos)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido tras volcar un vehículo en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 4.45 horas, cuando una llamada al 112 ha informado de un accidente en el kilómetro 2 de la BU-825, en Salas de los Infantes (Burgos).

Así, se ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Al llegar, el personal sanitario ha comunicado que se trata del vuelco de un turismo y ha solicitado bomberos porque había una persona atrapada, por lo que se ha informado a los Bomberos de Burgos.

Finalmente, tras el siniestro se ha certificado el fallecimiento de un hombre de 63 años.