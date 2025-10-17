La familia González-Armero, fundadora y propietaria de Grupo Alibérico, galardonada con el XXIII Premio EFCL

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) - La familia González-Armero, fundadora y propietaria de Grupo Alibérico, ha sido galardonada con el XXIII Premio EFCL 'Antonio Pérez' por su compromiso con la industria, la innovación y la creación de empleo en Castilla y León.

Según ha destacado el jurado, el modelo de empresa familiar de la familia González-Armero combina "visión internacional con arraigo territorial, transmitiendo valores de esfuerzo, sostenibilidad y excelencia" a lo largo de tres décadas de crecimiento sostenido, lo que le ha valido este reconocimiento que otorga la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL).

Alibérico es un grupo industrial y tecnológico especializado en la fabricación de materiales avanzados de aluminio y todo un referente a nivel mundial dentro del sector por su amplia gama de productos, su capacidad industrial y control de la cadena de valor Fundado en 1996 por Clemente González Soler, actual presidente ejecutivo, Alibérico es hoy el primer grupo privado español y primer grupo familiar europeo del sector del aluminio.

El Grupo emplea a más 1.200 personas e integra a 35 empresas y 21 fábricas situadas en tres continentes, y destina más del 70 por ciento de su producción a la exportación.

El arranque del Grupo Alibérico tuvo lugar en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos) con la creación Alucoil, especializada en la fabricación de materiales muy avanzados tecnológicamente para los sectores de la edificación, el transporte y la industria.

En estos cerca de treinta años de andadura, el Grupo ha continuado con su crecimiento en la localidad mirandesa, donde cuenta ya con tres fábricas pertenecientes a su División de Paneles y Composites: Alucoil, Alucoil Coating y Alintra, que dan empleo directo a 182 personas. A ellas se suma una cuarta fábrica en Marruecos, Alucoil de Maroc.