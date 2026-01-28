La familia Picasso destaca el valor emocional y cultural de la muestra de 44 obras del artista en la Catedral de Burgos

Bertrand Ruiz Picasso se dirige a los asistentes en presencia del arzobispo titular, Mario Iceta; y el emérito, Fidel Herráez, en la presentación de la exposición - EUROPA PRESS

BURGOS, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la 'Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso' (FABA) y nieto de Pablo Picasso, Bernard Ruiz-Picasso, ha destacado en la presentación de la exposición que se inaugurará el 2 de marzo el valor emocional y cultural de la muestra de 44 obras del "artista más universal".

La exposición 'Raíces bíblicas', supone "algo extraordinario" tanto desde el punto de vista "artístico como personal y familiar", ha destacado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

El nieto del artista malagueño ha recordado la vinculación histórica de su familia con Burgos y España al aludir a las visitas realizadas por su abuelo en 1934.

La muestra que se verá en Burgos se va a dividir en seis secciones que abarcan los temas Educación Religiosa, Maternidad, Gólgota, Vanitas, Vera icon y Esperanza.

Ruiz Picasso ha indicado que la exposición permite recuperar "la memoria y valorar" y las raíces españolas del artista. Ruiz-Picasso lo ha resumido en una sola frase cuando ha afirmado que este es un proyecto que le "emociona profundamente", ha confesado.

Las obras, ha recordado el nieto del artista, cubren varias décadas, desde un joven Picasso hasta alguna pintura del 1961, puesto que la exposición está ideada por la comisaria Paloma Alarco, que conoce la obra del autor a la perfección.

De las 44 obras, 31 son de la colección de la Fundación, mientras que las otras 13 proceden del Museo de Reina Sofía, Picasso Málaga, Thyssen Bornemisza, París, Montserrat y Barcelona, más una colección particular.

LENGUAJES ARTÍSTICOS DIVERSOS

El interés de la exposición de la Catedral radica, además de en la relevancia universal del artista malagueño, "en la capacidad de sus obras" para establecer un "diálogo profundo" con las preguntas esenciales del ser humano, abordadas a través de "lenguajes artísticos diversos y contemporáneos", ha sostenido Iceta.

El presidente de la Fundación Faba, por su parte, ha enfatizado el esfuerzo conjunto realizado para transformar la sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos.

Esta sala se ha adecuado para albergar una exposición de estas características, y ha valorado la colaboración con la comisaria de la muestra, Paloma Alarco, y de otras instituciones españolas e internacionales para hacer posible la cesión de las obras.

Ruiz-Picasso ha subrayado que la muestra no solo es relevante "por la presencia de un artista clave del siglo XX en una Catedral", sino por el "diálogo" que se establece entre el "arte contemporáneo y un espacio patrimonial vivo".

Tamibén ha apuntado que la contemporaneidad "no pertenece solo al presente"; no hay una frontera real entre "pasado y presente", en la obra de Picasso.

La muestra va a ser "innovadora" con la propuesta de "una lectura inédita" de la obra de Pablo Picasso desde su diálogo con los grandes interrogantes de la existencia humana y la tradición bíblica, como ha destacado Iceta.

El espacio expositivo del primer templo burgalés quiere "consolidarse" como un referente en el diálogo "entre fe, arte y cultura", puesto que se trata de una "propuesta novedosa y arriesgada", la primera ocasión en la que este tipo de obras de Picasso se exhiban en una Catedral en activo.