Famol retoma este sábado su sexta edición con 10 citas para entender y disfrutar de las posibilidades sonoras del órgano

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (izquierda), con el director de Famol26, Daniel de Madariaga. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol) retomará este sábado la actividad de su sexta edición para dar continuidad a las actividades que ya se desarrollaron en la pasada primavera mediante diez propuestas que congregarán diferentes formas de entender y disfrutar del órgano.

El jazz, el blues, el soul, el funk y el rock convivirán con el repertorio clásico y la experimentación sonora en esta segunda parte de Famol que combinará conciertos, actividades divulgativas y nuevos formatos de encuentro con el público.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este martes la nueva programación de Famol26, acompañada por el director del Festival, Daniel de Madariaga. El Festival Abierto de Música de Órgano de León es una iniciativa de DMadariaga Producciones que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de León y la Universidad de León (ULE).

Esta segunda parte de Famol26 refuerza su dimensión pedagógica y amplía los espacios de celebración del festival. La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León y Espacio Vías se incorporan como nuevas sedes, junto a escenarios habituales como el Teatro El Albéitar, la iglesia de Santa Marina la Real y El Gran Café.

Además, el exterior del Mercado Municipal del Conde Luna acogerá el concierto gratuito de Adra Karim e Ian Morris, con el sonido del órgano como protagonista y una propuesta musical que transitará entre el jazz y el funk. Esta cita abrirá la programación en formato de vermú jam el 7 de noviembre y dejará también abierta la posibilidad de que otros músicos se sumen a la actuación, según ha informado a Europa Press en u comunicado el Ayuntamiento de León.

NOVEDADES

Entre las novedades de la segunda parte de la presente edición el Festival se encuentra la colaboración con Aspace León, que permitirá acercar el patrimonio organístico de Santa Marina la Real a personas vinculadas a la Asociación mediante una visita guiada con concierto didáctico.

El festival también explorará la relación entre música y gastronomía con Jamón & Hammond, una propuesta que reunirá música en directo, una sesión de DJ y una degustación de jamón ibérico con la colaboración de A! Cuchillo.

PROGRAMACIÓN

La programación La segunda temporada de Famol26 comenzará el 7 de noviembre con la Hammond Street Party, una fiesta musical en el exterior del Mercado del Conde Luna en la que el organista indonesio Adra Karim y el batería canadiense Ian Morris protagonizarán una sesión de vermú jam abierta a la participación de otros músicos, con sonidos que van del jazz y el blues al funk y el reggae.

El 12 de noviembre, el Manrico Seghi Organ Trio, liderado por el organista italiano Manrico Seghi, llevará al Teatro El Albéitar la tradición del trío de jazz con órgano Hammond, guitarra y batería. Junto al guitarrista Lucio Lupano y el batería Juanma Barroso, Seghi ofrecerá un repertorio que combina blues, bebop, góspel y swing, recuperando el sonido y la energía de las formaciones clásicas de órgano de jazz.

El 14 de noviembre, Pelayo Rodríguez, organista titular de la iglesia de Santa Marina la Real, conducirá la primera de las visitas guiadas con concierto didáctico a su órgano barroco, construido en 1749. La actividad permitirá conocer la historia, el funcionamiento y las particularidades sonoras del instrumento, además de acceder a espacios habitualmente cerrados al público.

El instrumento histórico de Santa Marina la Real será también protagonista de dos conciertos: el 15 de noviembre, con Celia Miranda, profesora de órgano del Conservatorio Profesional de Música de León, y el 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, con Fernando Álvarez, organista titular de la Real Basílica de Covadonga. Ambos ofrecerán una aproximación al repertorio clásico a través de obras de compositores de distintas épocas y tradiciones organísticas.

TALLER DIVULGATIVO

La programación continuará el 25 de noviembre con Del Hammond al Minimoog, un taller divulgativo en la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León. El músico Gabriel Casanova propondrá un recorrido sonoro por los teclados que han marcado la evolución de la música popular, desde el órgano Hammond hasta el Minimoog, uno de los sintetizadores analógicos más influyentes. Al día siguiente, 26 de noviembre, Casanova regresará al escenario junto al batería y cantante Kike Parra con Kamikaze Helmets, un dúo que combina rock, electrónica y sonidos de raíz afroamericana, en El Gran Café.

Las actividades en Santa Marina la Real se completarán con una segunda visita guiada para público general el 28 de noviembre y una sesión especial el día 29, organizada en colaboración con Aspace León y dirigida a personas vinculadas a la asociación. Ambas visitas estarán conducidas por Pelayo Rodríguez.

El festival finalizará el 12 de diciembre en Espacio Vías con Jamón & Hammond, un encuentro que combina música y gastronomía. The Soulful Organ Trio interpretará un repertorio de soul, jazz y funk, con versiones y composiciones propias, mientras que la DJ local Eva Galáctica aportará una selección musical centrada en la cultura pop y con especial presencia del órgano. La propuesta se completará con una degustación de jamón ibérico, hasta agotar existencias, ¡en colaboración con A! Cuchillo, el establecimiento leonés del maestro cortador Agustín Risueño.

El Ayuntamiento de León ha recordado que la sexta edición de Famol está dedicada a la memoria de Benjamín León (Écija, 1956), una figura destacada del órgano de jazz en España, fallecido el pasado mes de julio.