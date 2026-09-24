Fangoria, Los toreros muertos y Alefran actúan mañana en Ifeza con motivo de los Premios Fundación Caja Rural de Zamora

ZAMORA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fangoria y Los Toreros Muertos actuarán, junto con la 'Macrodiscoteca Alefran', este viernes en el Recinto Ferial de Ifeza de la capital zamorana con motivo de la entrega de la XXIX edición de los premios Fundación Caja Rural de Zamora.

El acceso a los conciertos será libre hasta completar el aforo, sin necesidad de invitación, y para facilitar el acceso a todos los asistentes se habilitará dos carriles de parking en la carretera de La Aldehuela.

También se habilitarán autobuses gratuitos en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, desde las 21.00 horas a 5 horas, con servicios frecuentes de ida y vuelta.

La salida de los autobuses será desde la calle Leopoldo Alas Clarín, junto al edificio de la Junta.

Las puertas de Ifeza se abrirá a las 21:30 horas y de 22:15 a 23 - 23:15 horas será el turno de 'Los toreros muertos' mientras que a las 23:45 horas se subirá al escenario 'Fangoria' para dar paso a la 1.15 horas a la Macrodiscoteca 'Alefran'.

No se permite introducir ninguna clase de vidrio, ni botes, solo botellas de plástico sin tapón de 50 centilitros, y no se podrá introducir ningún cubierto metálico, ni tupers, neveras rígidas o portátiles y bebidas en termos.

Asimismo, se prohíbe introducir material pirotécnico, cualquier tipo de arma, objetos peligrosos susceptibles de causar daños, tales como paraguas, cascos de moto, palos, bastones o estructuras de sombrillas, jaimas o similar, palos de selfie, ni ningún símbolo que pueda inducir a la violencia, racismo o a la xenofobia.

Además, se denegará el acceso a cualquier persona que se encuentre bajo los síntomas de embriaguez o efectos del consumo de drogas y se expulsará del recinto a cualquier persona que altere el correcto desarrollo del espectáculo o cause daños y desperfectos terceros.