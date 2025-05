Feijóo: "El congreso de 2022 fue para arreglar el partido y el de 2025 será para arreglar España"

VALLADOLID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contrapuesto el congreso que la formación celebró cuando llegó al cargo en 2022 y que sirvió para "arreglar el partido" con el que se celebrará en junio en Madrid y que servirá para "arreglar España".

"Un congreso nacional siempre es importante a la vida de un partido, pero este va a ser mucho más. Es un punto de inflexión para el cambio político en España. Este congreso se va a diferenciar mucho del de hace tres años. ¿Por qué? Porque en 2022 el congreso fue para arreglar el PP y en 2025 es para arreglar España", ha argumentado durante su intervención en Valladolid en la apertura de campaña para su reelección, en la que ha estado acompañado del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros cargos de los 'populares'.

Un congreso en el que pedirá la "confianza" de la militancia porque sin ella no será "nada". "Hay gente que cree que sí, que cree que el partido le sobra, que los presidentes autonómicos son unos don nadie, que si eres amigo, bien, y si no, no", ha ironizado.

Al hilo de estas palabras ha recordado que en 2022 el PP era el "segundo partido España" e incluso se decía que iba "a bajar a ser el tercero". "Veníamos de una gran crisis existencial, de una crisis del interior del partido de la que muchos creían que no nos íbamos a recuperar", ha asegurado para aseverar que ahora son el "primer partido del país", el que ha ganado "todas las elecciones nacionales" que se han producido.

"Somos el PP más fuerte de la historia a nivel territorial, con once comunidades autónomas más Ceuta y Melilla y Vicepresidencia en Canarias. Con el 50 por ciento de alcaldesas y de diputaciones. ¿Sabéis por qué? Porque lo hemos construido juntos", ha enfatizado.

Pero para el líder del PP, "lo mejor está por llegar", y ha ofrecido al partido como "la mejor alternativa" para el país. "Estoy más preparado para gobernar España. Y estoy más ilusionado para lograrlo. Y hoy quiero que ese paso al frente lo demos todos juntos. Y lo den los millones de españoles que claman por el cambio", ha continuado.

Por último, ha mostrado su compromiso de "transformar" el "enfado y el hastío" del ciudadano por "energía, esperanza e ilusión por el futuro". "Por eso comprometo y me comprometo a darle a España el gobierno decente y el futuro brillante que merece", ha finalizado.