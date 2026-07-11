Feijóo llama a los jóvenes a "rebelarse" y liderar la "generación del cambio" frente a un gobierno que les ha "fallado"

Izq a der: El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al nuevo líder de NNGG, Ignacio Dancausa; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta saliente de la organización juvenil, Beatriz Fanjul - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a los jóvenes a "rebelarse" para liderar la "generación del cambio" contra las dificultades que afrontan para acceder a la vivienda, emanciparse o desarrollar su proyecto de vida y con todo ello "transformar" una España marcada por la "degradación" del Gobierno y la "falta de oportunidades".

"Yo me rebelo contra esa realidad y os pido que nos rebelemos juntos", ha proclamado el líder 'popular' ante los cientos de jóvenes que se han dado cita este sábado en la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid, donde ha estado arropado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta saliente de la NNGG, Beatriz Fanjul, y el nuevo líder de la organización juvenil, Ignacio Dancausa.

En su intervención, Feijóo ha situado a los jóvenes como protagonistas del cambio político que defiende el PP y ha asegurado que el lema del congreso, 'Generación cambio', "no es un lema de edad, es un lema de actitud".

Para el líder del Partido Popular, "todos los jóvenes representan la generación cambio" si se cree que España "no puede seguir así", si se defiende que "el esfuerzo tiene que merecer la pena" y si existe voluntad de impulsar la regeneración y evitar "una generación perdida".

Durante buena parte de su intervención, ha contrapuesto ese mensaje de cambio con una llamada a la "libertad y al inconformismo". "Yo no quiero jóvenes uniformes, sumisos o conformistas. Quiero gente libre", ha afirmado, antes de reivindicar que los jóvenes sean "propietarios de su vida, de sus decisiones y de sus oportunidades" y no "inquilinos permanentes de la mentira".

En ese contexto, ha centrado su discurso en la vivienda como principal símbolo de los problemas que afronta la juventud, y tras lamentar que muchos jóvenes con empleo no pueden acceder a un alquiler o comprar una vivienda, ha pedido "rebelarse" para aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a alquileres e hipotecas, mejorar los salarios y permitir que los jóvenes puedan desarrollar el proyecto de vida que deseen. "Rebelémonos juntos. Cambiemos la realidad juntos. Cambiemos nuestro país juntos", ha incidido.

Feijóo ha defendido además que los jóvenes "no quieren que les paguen el tren y los videojuegos", sino "futuro", y ha prometido que, con un gobierno del PP, "quien estudie tendrá oportunidades", "quien trabaje podrá avanzar" y "quien emprenda no será tratado como un sospechoso".

"El cambio no tiene edad, el cambio tiene convicción y nosotros la tenemos. Vamos a trabajar juntos por el cambio. Lo lograremos gracias a la fuerza de los jóvenes de toda España", ha concluido.

HOMANAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Durante el transcurso de su intervención, el líder del PP también ha reivindicado la figura de Miguel Ángel Blanco como símbolo de la defensa de la libertad y ha celebrado que los jóvenes del PP mantengan vivo su recuerdo.

Tras el homenaje que ha tenido lugar durante el congreso, en el que se ha guardado un minuto de silencio en presencia de María del Mar Blanco, Feijóo ha asegurado que el aplauso recibido demuestra que "no es verdad que los jóvenes en su conjunto no sepan lo que fue ETA", aunque ha defendido la necesidad de trabajar para que las nuevas generaciones conozcan "esa página tan desgarradora" de la historia de España.

En este sentido, ha confesado sentirse "profundamente orgulloso" de que los jóvenes de Nuevas Generaciones sepan quién fue sido Miguel Ángel Blanco y les ha pedido que no lo olviden "nunca". "Si olvidamos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos", ha afirmado, antes de recordar que el concejal del PP fue asesinado por ETA por defender la libertad.

"CLARIDAD Y LEALTAD"

Feijóo también ha dedicado parte de su intervención a agradecer el trabajo desarrollado por la hasta ahora presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, de quien ha destacado su "claridad" y "lealtad".

Tras reconocer que a la organización juvenil "siempre se le pide mucho" y que no siempre recibe el reconocimiento merecido, ha agradecido a Fanjul su "esfuerzo", "compromiso" y los "tantos fines de semana, meses y años" dedicados al partido.

El presidente del PP ha subrayado que dirigir Nuevas Generaciones "no significa hacerse mayor antes de tiempo", sino contribuir a que "el partido siga siendo joven", y ha asegurado que el compromiso adquirido por Fanjul durante esta etapa la acompañará "toda la vida". "No abandonas un compromiso", le ha dicho, al tiempo que le ha trasladado que el partido contará con ella para futuras responsabilidades.

Asimismo, ha felicitado al nuevo presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, y al equipo que le acompañará en esta nueva etapa, al destacar no solo el resultado de la elección, sino la forma en la que se ha producido el relevo.

"En política ganar importa, claro que importa, pero importa también cómo se gana", ha afirmado, tras poner en valor que las distintas candidaturas hayan alcanzado un acuerdo.

Para el presidente del PP, ese proceso constituye un ejemplo frente al actual clima político en un país donde la política se ha convertido en una "disputa permanente, donde no se cede nada, vosotros habéis demostrado que se puede hacer de otra manera".

No obstante, ha asegurado que, una vez concluido el congreso, "el trabajo empieza de verdad", al tiempo que ha pedido a la nueva dirección que mantenga el compromiso con los jóvenes fuera de la organización, al defender que Nuevas Generaciones "no es el filial", sino parte del "mismo equipo" del Partido Popular.