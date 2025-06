Insiste en la dimisión de Sánchez y censura una situación en la que "el escándalo de mañana tapará el de esta tarde"

VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la auditoría que anunció dentro de su partido en torno al Caso Koldo ya la realiza el Tribunal Supremo (TS) y la UCO con los registros ordenados en Ferraz, sede del PSOE, y en el Ministerio de Transportes, al tiempo que ha reiterado su petición de elecciones y la dimisión del presidente. "España no puede vivir en una redada permanente", ha defendido.

En su intervención durante el acto de clausura del 11 Congreso Regional de Empresa Familiar de Castilla y León celebrada en el Monasterio de Valbuena de Duero (Valladolid), Feijóo se ha referido a los episodios de corrupción "graves, agudos e intensos" que asolan al Gobierno. "El escándalo de mañana tapará el de esta tarde", ha lamentado el presidente de los 'populares', quien ha afeado la "gran avalancha" de implicados.

"No podemos seguir, esto no lo habíamos visto jamás, España no merece vivir en una redada permanente y televisada, no merece esta decadencia, no se habla de otra cosa", ha relatado, al tiempo que ha considerado que la única decisión que debe salir este viernes del "búnker" de La Moncloa es "la dimisión" de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. "Es el momento de poner fin a la escapada, la situación es insostenible", ha concluido.

En el foro empresarial, Feijóo ha asegurado que España atraviesa "un momento de máxima complejidad", ya que "no sólo están en cuestión episodios graves de corrupción, sino también las instituciones democráticas del país", por lo que ha defendido la necesidad de que los ciudadanos conozcan directamente la opinión de quienes proponen una alternativa de gobierno.

Feijóo ha hecho referencia al "hartazgo, repulsión, asombro e indignación" que, según ha afirmado, percibe en la mayoría de los ciudadanos ante los "escándalos que se suceden por horas".

De este modo, Feijóo ha criticado que "el presidente del Gobierno no salga de La Moncloa", mientras que la Guardia Civil "entra en la sede del PSOE", y ha lamentado la situación de España, un país que ocupa las portadas de la "prensa internacional" por "cuestiones de corrupción".

Finalmente, el líder del PP ha concluido con una defensa a la necesidad de "reconstruir las instituciones y el buen hacer de la gestión pública". "España es un gran país y va a seguir siéndolo, hemos de reivindicar que este país es mucho mejor que su Gobierno".