Félix de la Concha, Ángel Fierro, el proyecto Homo Faber, Fulgencio Fernández y Néstor López ganan los Concejo 2025

El periodista y escritor Fulgencio Fernández, el artista plástico Félix de la Concha, el proyecto centrado en la enseñanza de oficios tradicionales Homo Faber, el cineasta Néstor López y el escritor, investigador y divulgador de la música popular Ángel Fierro son los ganadores de los Premios Concejo de la Cultura Leonesa 2025.

La iniciativa creada hace cuatro años por el Instituto Leonés de la Cultura (ILC) de la Diputación provincial, que ha recibido una treintena de propuestas en esta edición, tiene como el objetivo reconocer algunas de las mejores aportaciones realizadas por personas o colectivos vinculados a la comarca en los campos de la creación, la divulgación y el activismo cultural.

El jurado de esta cuarta edición, reunido en la sede del Instituto Leonés de Cultura, ha estado formado por la galerista Margarita Carnero Robles; el escritor Antonio Manilla; el director del Museo de los Pueblos, Lucas Morán; la responsable del Departamento de Promoción Cultural del ILC, Piedad Suárez Montiel, el docente e investigador de la cultura tradicional David Álvarez Cárcamo y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, mientras el oficial mayor de la Diputación, José Manuel Martínez Fernández, ha ejercido de secretario

En la categoría de Artes, el jurado ha elegido a Félix de la Concha, artista hiperrealista cuyas obras han sido expuestas en museos y salas de Pittsburgh, New Hampshire, Universidad de Minnesota o Madrid.

Su pintura, "asombrosamente realista", emplea un lenguaje cercano al fílmico y su temática está vinculada al paisaje, humano o natural, si bien también son famosos sus retratos, realizados en el transcurso de conversaciones con los retratados, según ha informado en un comunicado la institución provincial recogido por Europa Press.

En la modalidad de Interpretación y Medio Audiovisual, se ha reconocido a Néstor López Ferreira, joven cineasta y productor leonés en cuyas creaciones resalta una "honda mirada humana" sobre los problemas de la vida cotidiana recogidos en sus documentales y películas.

Sus obras recogen sin censuras temas de actualidad como el racismo, la homofobia, la masculinidad tóxica o la violencia y su trabajo ha sido reconocido en dos ocasiones con el Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental, el último en 2024 por 'Semillas de Kivu'.

En la categoría de Letras, el Premio Concejo se lo ha llevado Fulgencio Fernández, de quien el jurado ha valorado su trayectoria vital y profesional dedicada a la difusión, dignificación y defensa del mundo rural leonés, sus tradiciones, historia y personajes.

Fulgencio Fernández ha ejercido de cronista diario con artículos, reportajes, entrevistas, columnas suplementos y libros, primero en el periódico 'La Crónica de León' y actualmente en 'La Nueva Crónica'.

Por otra parte, el Premio Concejo a la mejor contribución al Patrimonio Leonés ha recaído en el Centro de Oficios Tradicionales Homo Faber, liderado por Francisco Azconegui Morán y Mónica Martín Sisí, y ubicado en Mansilla de las Mulas.

El proyecto recoge la experiencia de más de 35 años en la enseñanza de los oficios tradicionales y organiza talleres sobre técnicas y materiales tradicionales, fundamentalmente madera, yeso, cal y tierra.

Por último, el Premio Concejo de la Música Leonesa ha sido para Ángel Fierro del Valle, del que el jurado ha destacado su labor de recopilación de la tradición oral y musical en la comarca de los Argüellos y zonas aledañas, con un trabajo "exhaustivo" en lo que se refiere a la puesta en valor del patrimonio inmaterial leonés.

Los Premios Concejo de la Cultura Leonesa están dotados con 5.000 euros y una estatuilla alusiva al concejo y a la junta vecinal, obra del escultor Amancio González, y serán entregados en el transcurso de un acto cuya ubicación se dará a conocer próximamente.