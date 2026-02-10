Femur pone en marcha un proyecto de corresponsabilidad en tareas domésticas para hombres del medio rural de CyL

Dos técnicos de Femur muestran material de la campaña. - FEMUR

HONTALBILLA (SEGOVIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha puesto en marcha un proyecto destinado a fomentar la corresponsabilidad en tareas domésticas y las nuevas masculinidades entre los hombres del medio rural de Castilla y León, "para avanzar hacia una sociedad más equitativa".

Bajo el título 'Igualdad es hacer equipo', la iniciativa busca "sensibilizar a los hombres rurales sobre su papel en los cuidados y las tareas domésticas, impulsando modelos de masculinidad igualitaria y corresponsable".

El proyecto apuesta por "romper estigmas y estereotipos de género" que tradicionalmente han limitado la participación masculina en el ámbito doméstico, y pretende "visibilizar las desigualdades existentes en la distribución del tiempo, los cuidados y la carga mental dentro de la unidad familiar".

Asimismo, el programa trabajará en la difusión de mensajes de corresponsabilidad "a través de referentes reales y cercanos a la población rural, utilizando herramientas audiovisuales y digitales que faciliten la identificación y el compromiso de los destinatarios", detalla la Federación a través de un comunicado.

La presidenta nacional de Femur, Juana Borrego, ha subrayado que desde Femur se trabaja "constantemente por la igualdad". "Ese concepto está directamente unido al de corresponsabilidad; una no puede existir sin la otra", ha añadido.

Borrego ha destacado que un "reparto justo de las tareas y responsabilidades contribuye a reducir la desigualdad de género, equilibrar las oportunidades laborales y evitar la sobrecarga que, de forma habitual, recae sobre una sola persona dentro del hogar".

Como parte de las acciones previstas, el proyecto contará con un 'photocall' itinerante que recorrerá diferentes localidades de Castilla y León, entre ellas Cuéllar y Hontalbilla, en la provincia de Segovia; Íscar, en Valladolid; y Gotarrendura, en Ávila. A ello se sumarán miniguías informativas y una campaña de sensibilización en redes sociales como principales elementos de apoyo y difusión.

La campaña digital se plantea como una acción en cadena y se desarrollará con la publicación de una decena de 'reels' o vídeos cortos, animando a los hombres a sumarse con sus propios contenidos bajo la etiqueta #corresponsabilidad. Una vez finalizado el proyecto, el 'photocall' se convertirá en un recurso permanente para la promoción de la igualdad real, y se instalará en la sede de Femur.

Junto a este material se distribuirán miniguías sobre corresponsabilidad y conciliación, orientadas específicamente a hombres del ámbito rural. Su contenido se apoya en la Guía de Corresponsabilidad, Cuidados y Conciliación, así como en los materiales de apoyo, manuales y buenas prácticas elaborados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.