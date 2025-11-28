La Feria del Acebo de Prádena pondrá en venta mil kilos de planta con sello de garantía para la venta

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, con el alcalde de Prádena, Ismael Maseda. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIII Feria del Acebo de Prádena pondrá a la venta ramos y detalles navideños confeccionados con los 1.000 kilos de planta autorizados para su corta, que se identifican con el sello de origen y que compartirán mercado con la Caravana de Alimentos de Segovia, el sábado 6 de diciembre.

Ésta será la décima y última parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, como ha recordado la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, que ha calificado la Feria del Acebo como "el cierre excepcional para un proyecto que acerca los productos agroalimentarios a cada comarca, y que refuerza el vínculo entre productores, territorio y visitantes".

En la Caravana estarán presentes 13 productores de Alimentos de Segovia, que llevarán a Prádena pan, encurtidos, ahumados, pastelería local, legumbres, queso y vinos de Segovia. Junto a ellos, como ha explicado el alcalde de Prádena, Ismael Masedo, "varias productoras de ramos, detalles y decoración navideña de acebo ofrecerán sus creaciones con la garantía de protección y explotación racional del bosque, el acebal de Prádena, que este año luce con los árboles llenos de frutos rojos".

Masedo ha insistido en la belleza del entorno de Prádena y del acebal, "que en estas fechas se muestra en su máximo esplendor y, ahora es el único momento del año en el que pueden adquirirse los centros y adornos navideños elaborados de manera artesanal y sostenible por nuestras vecinas". El alcalde ha enumerado las actividades de la jornada, que se inicia con dos sesiones de la 'Ruta del Acebo' (actividad guiada con inscripción previa en la Oficina de Turismo).

Tras la inauguración del Mercado del Acebo y de la Caravana de Alimentos de Segovia habrá un taller de teatro y pintacaras, demostración de elaboración de un centro de acebo en la Plaza Mayor, pasacalles de dulzainas, taller de figuras navideñas, la actuación del Mago Poter y la conferencia 'Filmando en el techo del mundo', con el cámara y fotógrafo Luis Miguel Soriano, quien ha acompañado recientemente a Carlos Soria en su últimas conquista de un 8.000.

La diputada Magdalena Rodríguez ha aprovechado para recordar el programa de la Caravana, que desde abril a diciembre ha acompañado a las citas de los arrieros, huerta, trashumancia, tomate, vendimia, la V Feria de Alimentos de Segovia, el garbanzo, la hojuela y el florón, el ganado y la última, que cierra el año, con el acebo.

Rodríguez ha expresado su agradecimiento a "los productores que han participado en cada parada de la Caravana, alcaldes y equipos municipales que han abierto sus pueblos, vecinos y visitantes que, con su participación, convierten el proyecto en una celebración de nuestra tierra".